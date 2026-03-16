لقمانی: تمام خانوارهای گیلانی از کالابرگ الکترونیک استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها در تشریح وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، از تاریخ ۱۷ دی ماه تا ۲۵ اسفند ماه سال جاری، میزان خرید از طریق کالابرگ الکترونیک در استان گیلان بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

لقمانی با اشاره به حجم تراکنش‌های ثبت‌شده افزود: این میزان خرید شامل ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۸۹۲ تراکنش بوده است که نشان‌دهنده مشارکت فعال خانوارها در این طرح حمایتی ملی می‌باشد و حجم قابل‌توجهی از نیازهای اولیه خانوارها را پوشش داده است.

وی با تأکید بر پوشش کامل طرح در استان گیلان تصریح کرد: خوشبختانه تمام خانوارهای مشمول در استان گیلان خرید کالابرگ را انجام داده‌اند و هیچ خانواری از این طرح حمایتی عقب نمانده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: با ادامه این روند و بهبود شرایط اجرایی، انتظار داریم بتوانیم به هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده برای توزیع عادلانه کالا در بین خانوارهای تحت پوشش دست یابیم و از این طریق به رفاه بیشتر خانواده‌های گیلانی کمک کنیم.