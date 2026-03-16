تخفیفات ویژه باغ کتاب تهران در آخرین هفته سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه فرهنگی باغ کتاب تهران در راستای همدلی با شهروندان تا پایان این هفته (۲۸ اسفند ماه) با تخفیفهای ویژه در بخشهای مختلف علمی، تفریحی و فرهنگی میزبان مخاطبان خواهد بود.
در همین زمینه، کتابفروشی (سروستان) با ۱۵ درصد تخفیف و بخشهای علمی و سرگرمی از جمله باغ علم کودک و نوجوان، نیکولو و فکربازیا (مجموعه بازی کودکان)، ماشین حمل کودک و اتاق فرار نیز با ۵۰ درصد تخفیف میزبان علاقهمندان هستند.
همچنین، کافه و رستورانهای باغ کتاب با ۱۰ درصد تخفیف و پذیرایی ویژه افطار آماده ارائه خدمات به بازدیدکنندگان خواهند بود.
لازم به ذکر است در بخش فرهنگی و هنری، سینماهای باغ کتاب نیز با ۵۰ درصد تخفیف در سانسهای بین ساعت ۱۲ تا ۱۸، پذیرای علاقهمندان به تماشای فیلمهای روز است.
مجموعه باغ کتاب تهران همه روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ میزبان مخاطبان است.
