ترخیص و عرضه کالاهای اساسی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تدابیر دولت برای تسهیل واردات در شرایط جنگی گفت: به‌موجب تصمیمات مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، مقرر شد واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا از گمرکات هستند، با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی مبتنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا» به گمرک اقدام به خروج کالا نمایند. گمرکات اجرایی پس از دریافت این تعهدنامه، کالای مورد نظر را بدون نیاز به کد ساتا ترخیص خواهند کرد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی با اشاره به اینکه تصمیم دولت نقش موثری در تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات داشته است، افزود: با توجه به این مصوبه شاهد هستیم که روند ترخیص تسهیل شده و سریع‌تر از گذشته صورت می‌گیرد. این تصمیم قدم بزرگی بود که سبب شده است کالاهای اساسی سریع‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

فرشچیان در ادامه درباره انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت گفت: پیشنهادات بخش خصوصی با نظرخواهی که از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران صورت گرفته، در قالب یک نامه از طریق اتاق ایران به دولت ارسال شده است تا در این شرایط جنگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.