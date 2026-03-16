ورود سامانه بارشی از شامگاه دوشنبه؛ کاهش دما در راه گلستان

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی امروز دوشنبه روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، جو استان امروز تحت تأثیر تودههای هوایی ناپایدار است.
وی افزود: طی امروز شاهد پدیده ابرناکی، مه در برخی مناطق، وزش باد نسبتاً شدید (موقتی) و در نقاطی گرد و غبار خواهیم بود که میتواند باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا شود.
این کارشناس هواشناسی در ادامه با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید اظهار کرد: از غروب و امشب به تدریج فعالیت این سامانه بارشی آغاز خواهد شد. این روند ناپایداری از بامداد روز سهشنبه تشدید میشود و انتظار میرود در اغلب نقاط استان گلستان، بارش باران، گاهی به صورت رگبار و رعد و برق رخ دهد.
اصحابی خاطرنشان کرد: در نواحی مرتفع و کوهستانی استان، بارش برف، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیشبینی میشود. این شرایط جوی با شدت و ضعف تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت.
وی گفت: با توجه به پیشبینیها، پنجشنبه جو استان به طور موقت رو به پایداری نسبی خواهد رفت، اما شهروندان تا آن زمان توصیه میشوند نسبت به ایمنسازی سازهها و احتیاط در تردد جادهای اقدام کنند.
