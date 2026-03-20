 کیفیت هوای تهران در سال ۱۴۰۴ چگونه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در ساعات پایانی سال ۱۴۰۴ و در آستانه فرا رسیدن سال نو، مروری بر وضعیت کیفیت هوای تهران در طول این سال نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ روز هوای پاک (۲ درصد)، ۱۸۱ روز هوای قابل قبول (۵۰ درصد), ۱۴۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (۴۰ درصد)، ۲۷ روز هوای ناسالم (۷ درصد)، ۲ روز هوای بسیار ناسالم (۰.۵ درصد) و ۲ روز هوای خطرناک (۰.۵ درصد) در پایتخت به ثبت رسیده است.

همچنین سال ۱۴۰۳ نیز ۷ روز هوای پاک (۲ درصد)، ۲۱۳ روز هوای قابل قبول (۵۸ درصد)، ۱۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (۳۵ درصد) و ۱۹ روز هوای ناسالم (۵ درصد) ثبت شده بود.

در این مقایسه، سهم روزهای با شاخص بالاتر از «قابل قبول» در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ درصد از کل روزهای سال بوده است، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد ثبت شده بود که نشان می‌دهد کیفیت هوای تهران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر بوده است.

خوشبختانه در روز پایانی سال نیز میانگین شاخص ۲۴ ساعته کیفیت هوا با عدد ۵۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد. همچنین شاخص برخط کیفیت هوا در ساعت ۱۱ با عدد ۴۱ در شرایط پاک ثبت شده و وضعیت آلودگی هوا در تمامی ایستگاه‌های سنجش در سطح شهر تهران مناسب گزارش می‌شود.

امید است در سال جدید، کیفیت هوا و سایر شاخص‌های زیست‌محیطی در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرند؛ چراکه این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، خشکسالی و شرایط محیط‌زیستی می‌توانند بر کیفیت هوای شهرها تأثیرگذار باشند.