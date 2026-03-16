همدان آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی و دستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان همدان ضمن قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری انتخابات، اظهار کرد: روند اجرای برنامهها و فرآیندهای انتخاباتی در استان همدان طبق جدول زمانبندی وزارت کشور پیش رفته و در بسیاری از مراحل جزو استانهای پیشرو کشور هستیم.
وی از همکاری اعضای کمیتهها، فرمانداران، بخشداران و کارکنان دبیرخانه ستاد انتخابات قدردانی کرد و افزود: این موفقیت حاصل همکاری و پیگیری همه مجموعههای اجرایی استان همدان است و امیدواریم این روند تا روز برگزاری انتخابات ادامه یابد.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان چهار مؤلفه اصلی در برگزاری انتخابات را سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت دانست و گفت: تمامی برنامهریزیها و اقدامات ستاد انتخابات استان بر اساس این چهار اصل طراحی و اجرا شده است.
وی همچنین از تعامل و همکاری مثبت هیئت نظارت بر انتخابات در استان قدردانی کرد و افزود: همافزایی میان مجموعههای اجرایی و نظارتی، نویدبخش برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در استان است.
امرایی با اشاره به شرایط خاص کشور و مدیریت مطلوب امنیت استان با وجود درگیریها و حملات اخیر، از تدابیر استاندار و فعالیت شوراهای تأمین، مجموعههای امنیتی و دستگاههای اجرایی تقدیر کرد.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین از فعال شدن ستاد پشتیبانی از نیروهای مدافع امنیت و برنامهریزی برای حمایت از دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی خبر داد و بیان کرد: در حوزه بازار نیز با برنامهریزی و نظارت مستمر، مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و خدماترسانی وجود نداشته است.
وی با تحلیل شرایط اجتماعی کشور در ماههای اخیر، هدف اصلی دشمن از فشارها و اقدامات اخیر را ایجاد فروپاشی سیاسی و فعالسازی شکافهای قومی دانست و گفت: انسجام اجتماعی و همگرایی مردم این اهداف را ناکام گذاشته و گفتمان وفاق و همگرایی، روحیه وحدت و همدلی در جامعه را تقویت کرده است که این مسئله میتواند زمینهساز حضور پررنگ مردم در انتخابات پیشرو باشد.
امرایی انتخابات یازدهم اردیبهشت را فرصتی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت سیاسی در کشور دانست و بر لزوم فراهمسازی زمینه مشارکت حداکثری با همکاری همه جریانها، نخبگان، رسانهها، احزاب و ائمه جمعه تأکید کرد و گفت: انتخابات پیش رو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده نخستین عرصه مهم حضور سیاسی مردم پس از تحولات سال جاری است و برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت گسترده ضروری است.
وی از پیشرفت بدون وقفه تمامی مراحل اجرایی انتخابات در استان، از جمله بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی، خبر داد و افزود: تیمهای ارزیابی میدانی نیز برای بررسی روند اجرای انتخابات و ارائه گزارش به ستاد انتخابات تشکیل شدهاند.
امرایی در پایان با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، از تلاش وزارت کشور برای تأمین تجهیزات لازم سخن گفت و ادامه داد: استان همدان آمادگی برای برگزاری انتخابات به شیوه دستی نیز دارد تا در هر شرایطی انتخابات در موعد مقرر و بهصورت سالم برگزار شود.
نظر شما