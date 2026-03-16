۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

همدان آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی و دستی است

همدان- رئیس ستاد انتخابات همدان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، گفت: این استان آمادگی برای برگزاری انتخابات به شیوه دستی نیز دارد تا انتخابات سالم برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان همدان ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌ها و فرآیندهای انتخاباتی در استان همدان طبق جدول زمان‌بندی وزارت کشور پیش رفته و در بسیاری از مراحل جزو استان‌های پیشرو کشور هستیم.

وی از همکاری اعضای کمیته‌ها، فرمانداران، بخشداران و کارکنان دبیرخانه ستاد انتخابات قدردانی کرد و افزود: این موفقیت حاصل همکاری و پیگیری همه مجموعه‌های اجرایی استان همدان است و امیدواریم این روند تا روز برگزاری انتخابات ادامه یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان چهار مؤلفه اصلی در برگزاری انتخابات را سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت دانست و گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ستاد انتخابات استان بر اساس این چهار اصل طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین از تعامل و همکاری مثبت هیئت نظارت بر انتخابات در استان قدردانی کرد و افزود: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی، نویدبخش برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در استان است.

امرایی با اشاره به شرایط خاص کشور و مدیریت مطلوب امنیت استان با وجود درگیری‌ها و حملات اخیر، از تدابیر استاندار و فعالیت شوراهای تأمین، مجموعه‌های امنیتی و دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان همچنین از فعال شدن ستاد پشتیبانی از نیروهای مدافع امنیت و برنامه‌ریزی برای حمایت از دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی خبر داد و بیان کرد: در حوزه بازار نیز با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و خدمات‌رسانی وجود نداشته است.

وی با تحلیل شرایط اجتماعی کشور در ماه‌های اخیر، هدف اصلی دشمن از فشارها و اقدامات اخیر را ایجاد فروپاشی سیاسی و فعال‌سازی شکاف‌های قومی دانست و گفت: انسجام اجتماعی و همگرایی مردم این اهداف را ناکام گذاشته و گفتمان وفاق و همگرایی، روحیه وحدت و همدلی در جامعه را تقویت کرده است که این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ مردم در انتخابات پیش‌رو باشد.

امرایی انتخابات یازدهم اردیبهشت را فرصتی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت سیاسی در کشور دانست و بر لزوم فراهم‌سازی زمینه مشارکت حداکثری با همکاری همه جریان‌ها، نخبگان، رسانه‌ها، احزاب و ائمه جمعه تأکید کرد و گفت: انتخابات پیش رو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده نخستین عرصه مهم حضور سیاسی مردم پس از تحولات سال جاری است و برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت گسترده ضروری است.

وی از پیشرفت بدون وقفه تمامی مراحل اجرایی انتخابات در استان، از جمله بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی، خبر داد و افزود: تیم‌های ارزیابی میدانی نیز برای بررسی روند اجرای انتخابات و ارائه گزارش به ستاد انتخابات تشکیل شده‌اند.

امرایی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، از تلاش وزارت کشور برای تأمین تجهیزات لازم سخن گفت و ادامه داد: استان همدان آمادگی برای برگزاری انتخابات به شیوه دستی نیز دارد تا در هر شرایطی انتخابات در موعد مقرر و به‌صورت سالم برگزار شود.

