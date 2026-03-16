همبستگی مسلمانان روسیه با ایران/ایران هدف حمله «نیروهای شر مطلق» است

به گزارش خبرگزاری مهر،در مراسم شب ایرانی خیمه رمضانی مسکو که طبق سنت هر ساله، آخرین جمعه ماه رمضان به ایران اختصاص یافت، شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت یاد شهدای غزه و فلسطین، برای پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل دعا کردند.

در این مراسم که با حضور کاظم جلالی، سفیر ایران، معاون اول اداره دینی مسلمانان روسیه و جمعی از شخصیت‌های روس و مسلمانان شیعه و سنی برگزار شد، کاظم جلالی با اشاره به راهپیمایی میلیونی مردم ایران در روز قدس تأکید کرد که دشمن متجاوز هرگز نمی‌تواند ملت ایران را به زانو درآورد.

وی با یادآوری شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از شهروندان در حملات اخیر، تصریح کرد که ملت ایران میان ذلت و شهادت، راه امام حسین(ع) را انتخاب کرده و راه رهبر شهید خود را ادامه خواهد داد.

سفیر ایران در ادامه با اشاره به ناکامی دشمن در ایجاد اختلال در نظم کشور از طریق ترور رهبری، از همبستگی دولت و ملت روسیه با ایران قدردانی کرد و گفت که دو کشور در یک جبهه واحد برای حفظ استقلال و حاکمیت خود مبارزه می‌کنند.

معاون اول اداره دینی مسلمانان روسیه نیز با تمجید از وفاداری ایران به حمایت از مظلومان، شهادت آیت‌الله خامنه‌ای را تسلیت گفت.

ماکسیم شفچنکو، فعال سیاسی روس، با توصیف ایران به عنوان هدف حمله «نیروهای شر مطلق»، مقاومت درخشان این کشور را ستود و پیروزی نهایی را از آن ایرانی‌ها دانست.

در این مراسم، نماهنگ‌هایی درباره رهبر شهید انقلاب و دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب پخش شد که فضایی حزن‌انگیز به مراسم بخشید.