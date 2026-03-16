مهدی قصری‌زاده مجری و کارشناس رادیو گفت‌وگو، با اشاره به روزهای اخیر و بیعت گسترده مردم با رهبر سوم انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر بیان کرد: آنچه این روزها در خیابان‌ها، میدان‌ها و تجمع‌های میلیونی مردم دیده می‌شود، نشانه زنده بودن روح انقلاب در میان ملت ایران است. مردم با حضور پرشور خود نشان داده‌اند که انقلاب اسلامی تنها یک ساختار سیاسی نیست، بلکه جریانی زنده در دل جامعه است که در بزنگاه‌های حساس با قدرت بیشتری خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شکل‌گیری این روحیه در جامعه افزود: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای برای بسیاری از مردم ایران تنها یک رهبر سیاسی نبودند؛ بلکه شخصیتی الهام‌بخش بودند که در مقاطع مختلف، مسیر ایستادگی، امید و بصیرت را پیش روی ملت ایران قرار دادند. امروز نیز نتیجه همان سال‌ها هدایت و روشنگری را می‌توان در حضور گسترده مردم و بیعت آنان با رهبر جدید انقلاب مشاهده کرد.

قصری‌زاده در ادامه با اشاره به پیام نخست رهبر سوم انقلاب اسلامی گفت: صلابت و آرامشی که در نخستین پیام رسمی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای خطاب به مردم دیده شد، برای بسیاری از مردم الهام‌بخش و امیدآفرین بود. این پیام در روزهایی که کشور در شرایط دشواری قرار دارد، به نوعی چراغ راهی برای ادامه مسیر و تقویت روحیه ملی شده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و آینده جبهه مقاومت اظهار کرد: آنچه رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر آن تأکید داشتند، پیروزی جبهه مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی بود. این وعده و این مسیر همچنان زنده است و ملت‌های منطقه با الهام از همان اندیشه و همان مقاومت، این راه را ادامه خواهند داد.

قصری‌زاده همچنین با اشاره به وظیفه اهالی رسانه در چنین شرایطی بیان کرد: در مقاطع حساس تاریخی، نقش رسانه تنها به انتقال خبر محدود نمی‌شود، بلکه رسانه باید بتواند با روایت دقیق و مسئولانه واقعیت‌ها، تصویر روشنی از تحولات پیش‌روی جامعه ارائه دهد و در تقویت همبستگی و آگاهی عمومی نقش‌آفرین باشد.

این مجری و کارشناس رادیو گفت‌وگو، در پایان اظهار کرد: ملت ایران با بیعت گسترده با رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بار دیگر نشان دادند که مسیر انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت و این راه با هدایت رهبری و همراهی مردم همچنان استوار باقی می‌ماند.