۵۹ سایت و عامل فروش فیلترشکن در یزد شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، تولید، توزیع و فروش محصولات و خدماتی که برای دور زدن سیستم‌های امنیتی و فیلترینگ استفاده می‌شوند، ممنوع است و پیگری قانونی در پی دارد.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، ماموران پلیس فتای استان یزد با بررسی های لازم و پس از هماهنگی قضایی، ۵۹ سایت و همچنین عاملان فروش فیلترشکن را شناسایی کردند.

که در این راستا سایت های موردنظر مسدود و در این خصوص پرونده تشکیل و به مراجع قانونی تحویل شد.

وی گفت: تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPNهای غیر مجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. طبق این تصمیم، برای اشخاص حقوقی متخلف علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، امکان لغو امتیاز و تعطیلی شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف نیز وجود دارد.