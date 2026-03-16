چین خواستار کاهش تنش در تنگه هرمز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: با تمام طرف ها در تماس هستیم و خواستار ایجاد آرامش و کاهش تنش در تنگه هرمز هستیم.

پیش از این، وزیر امور خارجه چین در گفت‌وگوی تلفنی با همتای مصری خود به پیامدهای جنگ علیه ایران اشاره و تصریح کرده بود که کشورهای موثر باید از طرف‌های درگیر بخواهند که ترمز جنگ را بکشند.

وانگ یی در گفت‌وگوی تلفنی با بدر عبدالعاطی، اظهار داشت: چین و مصر به عنوان کشورهای مسئول، طرفدار حل مسائل منطقه‌ای از مسیر گفت‌وگو و مشورت هستند وبا استفاده از ابزار زور مخالفند.

وی با بیان اینکه ادامه جنگ علیه ایران به نفع مردم منطقه خاورمیانه نیست، افزود: این اقدامات تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد منطقه‌ و تضعیف امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

این دیپلمات ارشد چینی در ادامه تصریح کرد که آتش‌بس فوری،خواسته و اجماع جامعه بین‌المللی است و همه طرف‌ها باید از طرف‌های درگیر بخواهند که در اسرع وقت دکمه پایان جنگ را فشار دهند تا از تشدید بیشتر تنش جلوگیری شود.

وانگ‌یی در پایان خاطرنشان کرد که چین مایل است ارتباط و هماهنگی با کشورهای منطقه، از جمله مصر، را حفظ کند و همچنان نقش سازنده‌ای در تلاش برای صلح ایفا کند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.