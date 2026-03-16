  1. سیاست
  2. رهبری
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام سابق

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقومه‌ای بر ادامه‌ی خدمت مدیران و مسئولانی که منصوب مستقیم قائد شهید هستند تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقومه‌ای بر ادامه‌ی خدمت مدیران و مسئولانی که منصوب مستقیم قائد شهید هستند تاکید کردند.

متن مرقومه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه‌تعالی

در پی استفسار بعضی از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که مستقیم از طرف قائد شهید (قدّس الله نفسه الزّکیّه) منصوب شده‌اند، بدین‌وسیله اعلام میدارم فعلاً هیچ کدام به تجدید حکم نیازی نداشته و لازم است همچنان بر اساس تدابیر و سیاستهایی که در زمان حیات آن بزرگوار دریافت کرده‌اند، به کار خود ادامه دهند.

توفیقات همگان را در انجام مسئولیّتهایشان از خداوند متعال خواستارم.

سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای

کد خبر 6776416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها