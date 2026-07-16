https://mehrnews.com/x3czGw ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6890061 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ حضور پرشور نیشابوری ها در اجتماع شبانه مشهد- مردم نیشابور در صد و سی و هشتمین شب از اجتماعات با حضور پرشوری در خیابان ها شعار سردادند. دریافت 28 MB کد مطلب 6890061 کپی شد مطالب مرتبط دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام سابق موج گسترده حضور مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان شب چهلم در مشهد یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر حاشیههای دیدار امروز مداحان با رهبر انقلاب راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان شرکت در آیین تشییع رهبر شهید در یزد برچسبها نیشابور بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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