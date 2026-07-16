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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

حضور پرشور نیشابوری ها در اجتماع شبانه

حضور پرشور نیشابوری ها در اجتماع شبانه

مشهد- مردم نیشابور در صد و سی و هشتمین شب از اجتماعات با حضور پرشوری در خیابان ها شعار سردادند.

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کد مطلب 6890061

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