مراسم تشییع ۸۴ تن از شهدای دنا چهارشنبه در میدان انقلاب؛ وداع فردا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در جمع خبرنگاران با محکوم کردن جنایت آمریکای مستکبر در حمله به سرنشینان ناوشکن دنا گفت: آمریکا با حمله به ناوشکن دنا اوج خباثت و رذالت خود را به نمایش گذاشت.

محمودی افزود: در این حمله ددمنشانه ۱۰۴ نفر از عزیزان این سرزمین به شهادت رسیدند که پیکر ۸۴ نفر از این جوانان غیور به کشورمان وارد شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: مراسم وداع با پیکرهای مطهر این شهدا روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ در میادین تهران‌ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی در ادامه بیان داشت: مراسم تشییع باشکوه این شهدا روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳:۳۰ از میدان انقلاب اسلامی به سوی معراج شهدا برگزار خواهد شد.

محمودی خاطر نشان کرد: بسیاری از این شهدا مربوط به استان‌های دیگر هستند که پس از تشییع در تهران به استان‌های دیگر منتقل می شود و با برنامه ریزی استان‌ها مراسم وداع و تشییع انجام خواهد شد.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در پایان با اشاره به مظلومیت این شهدا و لزوم محکومیت قاطع آمریکا به خاطر این جنایت سخیف گفت: یقینا مردم انقلابی و همیشه در صحنه تهران با شکوه هرچه تمام‌تر در مراسم وداع و تشییع شرکت خواهند نمود.