به گزارش خبرنگار مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«انجمن ترویج علم ایران با محکومیت تجاوز غیر قانونی و خلاف موازین حقوق بین الملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونی به میهنمان و با ابراز تأسف عمیق از آسیب‌های وارد شده به هم‌میهنان در پی بروز جنگ و خشونت و تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی ایران، باور دارد که امنیت صلح و ثبات پیش شرط‌های بنیادین برای پیشرفت علمی فرهنگی و انسانی هر جامعه اند و هر اقدامی که این بنیان ها را تهدید کند، نه تنها زندگی امروز مردم بلکه آینده نسل های بعدی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. در شرایط کنونی دفاع از حاکمیت ملی و تقویت همبستگی و مقاومت ملی در برابر تجاوز بیگانگان از اولویت‌های اساسی به شمار می‌آید.

ایران سرزمینی است با پیشینه‌ای درخشان در دانش فرهنگ و تمدن در طول تاریخ این سرزمین یکی از کانون های مهم تولید و انتقال دانش گفت‌وگوهای علمی و تعاملات فرهنگی بوده است. از این رو، هرگونه آسیب به زیرساخت های علمی آموزشی فرهنگی و تاریخی کشور، نه تنها خسارتی ملی بلکه لطمه ای به میراث مشترک بشری به شمار می آید. در شرایط جنگی حفاظت از مراکز فرهنگی کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، بناهای تاریخی و دیگر نمادهای میراث فرهنگی و علمی کشور اهمیت ویژه ای دارد. این مراکز حافظه تاریخی و هویت فرهنگی یک ملت‌اند و حفاظت از آن‌ها وظیفه‌ای انسانی و جهانی است.

انجمن ترویج علم ایران ضمن همدلی عمیق با همه شهروندانی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده اند به ویژه خانواده ها کودکان سالمندان و اقشار آسیب پذیر بر ضرورت توجه فوری و جدی به حقوق انسانی آنان تأکید می‌کند. کودکان که سرمایه‌های آینده این سرزمین‌اند بیش از همه در معرض آسیب‌های جسمی روانی و آموزشی ناشی از جنگ قرار دارند. حفاظت از امنیت سلامت آموزش و آرامش آنان باید در صدر توجه همه نهادهای مسئول سازمانهای مدنی و جامعه قرار گیرد.

در چنین شرایطی نقش جامعه مدنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد. سازمان‌های مردم نهاد انجمن‌های علمی و فرهنگی نهادهای آموزشی رسانه ها و گروه‌های داوطلبانه م۶یتوانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ترویج همدلی و تقویت اعتماد اجتماعی نقشی حیاتی ایفا کنند. تقویت ظرفیت‌های جامعه مدنی و فراهم کردن امکان مشارکت فعال شهروندان در مدیریت و کاهش پیامدهای بحران از عوامل مهم در افزایش تاب آوری اجتماعی است.

ما همچنین بر اهمیت تاب آوری اجتماعی در چنین شرایط دشواری تأکید می‌کنیم. تاب آوری جامعه تنها با امکانات مادی شکل نمی گیرد بلکه به میزان همبستگی اجتماعی اعتماد عمومی همدلی میان شهروندان و حضور فعال نهادهای مدنی وابسته است. جامعه علمی کشور می‌تواند با ترویج تفکر علمی انتشار اطلاعات معتبر، مقابله با شایعات و تقویت گفتگوی عقلانی نقش مهمی در حفظ آرامش و آگاهی عمومی ایفا کند.

در زمانه بحران علم و آگاهی چراغ راه جامعه اند. تجربه جهانی نشان داده است که تصمیم گیری‌های مبتنی بر شواهد علمی، شفافیت اطلاعات و مشارکت متخصصان می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌ها و کاهش آسیب‌ها کمک کند. از این رو ما بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت های گسترده دانشگاه ها پژوهشگران و متخصصان کشور در تحلیل شرایط، ارائه راهکارهای علمی و کمک به مدیریت مسئولانه بحران تاکید می‌کنیم.

در کنار همه این‌ها پاسداشت کرامت انسانی و احترام به حقوق بنیادین مردم باید در همه شرایط حتی در دشوارترین بحران‌ها مورد توجه قرار گیرد. حفظ جان غیرنظامیان رعایت حقوق کودکان حفاظت از زیرساخت های آموزشی و فرهنگی و تضمین دسترسی مردم به خدمات ضروری از اصولی است که نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی همبستگی و مسئولیت مشترک برای حفظ ایران و آینده آن هستیم جامعه علمی و فرهنگی کشور می تواند با اتکا به خرد جمعی اخلاق حرفه ای و تعهد به حقیقت به تقویت امید اجتماعی و پشتیبانی از مسیرهای انسانی و صلح جویانه کمک کند. ما باور داریم که علم گفت و گو فرهنگ و همکاری اجتماعی می توانند راهنمای عبور از بحرانها و زمینه ساز آینده ای امن تر عادلانه تر و روشن تر برای ایران باشند.

انجمن ترویج علم ایران از همه دانشگاهیان پژوهشگران معلمان دانشجویان فعالان مدنی رسانه ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی دعوت میکند تا با حفظ روحیه مسئولیت پذیری همدلی و همبستگی ملی در کنار مردم بایستند و در جهت کاهش آلام انسانی گسترش آگاهی عمومی و پاسداشت ارزشهای انسانی علمی و فرهنگی این سرزمین تلاش کنند.

با امید به برقراری صلح حفظ امنیت و سربلندی ایران و با آرزوی سلامت و آرامش برای همه مردم این سرزمین».