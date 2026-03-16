آشوری: به شهادت رساندن رهبری خطای استراتژیک دشمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی انسجام درونی را یکی از مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و عنوان کرد: بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، معجزه حضور در خیابان‌ها شکل گرفت و مردم در میادین شهرهای مختلف حضور پیدا کردند و صحنه را خالی نکردند.

وی اقتدار نیروهای مسلح را دیگر مولفه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ما در دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه دشمن را کوچک نشمرده‌ایم و با در نظرگرفتن بدترین شرایط سازوکارهای دفاعی در نظر گرفته شده است.

استاندار هرمزگان شهادت رهبر معظم انقلاب را خطای استراتژیک دشمن دانست و گفت: شهادت رهبری انسجام ملی را افزایش داد و حتی برخی معارضین با جمهوری اسلامی ایران را نیز به صف دفاع از کشور وارد کرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با اشاره به اینکه عید نوروز و ... نمادهای هویتی مردم ایران است، خاطرنشان کرد: داشته‌های هویتی خودمان را باید از اپوزیسیون و بدخواهان کشور پس بگیریم و قطعا قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی محکم ایستاده‌اند تا جلوی تلاش برخی افراد را برای بر هم زدن نظم عمومی بگیرند.