به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضور پرشور و حماسی مردم از سراسر کشور در مراسم اربعین امام شهید امت را «معجزه‌ای کم‌نظیر» توصیف کرد.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه ملت ایران در این روزها یک بار دیگر ثابت کردند تا آخرین نفس بر آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید پایبند هستند، تأکید کرد: عظمت و شکوه حضور مردم در صحنه‌ها حساس، واقعاً بی‌همتا است. این معجزه حضور، انگیزه‌ای برای خدمتگزاران نظام است تا با جدیت بیشتری به مردم عزیز خدمت کنند.

وی افزود: این استقبال عظیم مردمی، یک پشتوانه مستحکم برای نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در انجام مأموریت‌های حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدها محسوب می‌شود.

آشوری تازیانی با یادآوری جنایت‌های دشمن های ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: همان طور که جوشش خون شهید، نویدبخش یاری الهی و همبستگی مقدس است، این همدلی و انسجام در سطح حاکمیت و وحدت ملی، دقیقاً همان مسیری است که رهبر عزیزمان در آغاز سال نو بر آن تأکید داشتند؛ مسیری که در سایه آن، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی برای تاب‌آوری پیگیری خواهد شد.

استاندار هرمزگان ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق مرحله دوم پیروزی برای ملت ایران، یادآور شد: پیروزی بزرگ امروز، حاصل هوشیاری، آگاهی، غیرت، کارآمدی در عرصه جهاد و هرگز خالی نگذاشتن میدان از سوی مردم بود.

وی در پایان تصریح کرد: ان‌شاءالله با تداوم این راه، به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت که ثمره آن، رشد، پیشرفت و تعالی کشور در پناه نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ همان طور که رهبر شهیدمان وعده آن را داده بودند.