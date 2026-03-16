ناپایداری جوی در هرمزگان

به گزارش خبرگراری مهر، مجتبی حمزه نژاد کارشناس هواشناسی استان هرمزگان در تشریح وضعیت جوی پیشرو، اظهار داشت: فردا ناپایداری جوی در سطح استان پیشرو خواهد داشت. افزایش و گذر ابر در آسمان استان داریم.
وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این وضعیت جوی، افزود: در برخی از نقاط به ویژه غرب و شمال استان، جزایر غربی، سواحل و ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده باران، گاه رعد و برق و تندر وجود دارد.
کارشناس هواشناسی تأکید کرد: با توجه به این شرایط توصیه میکنیم کشاورزان عزیز از قرارگیری در حریم باران و سرپناههای فصلی پرهیز کنند.
وی در ادامه به شرایط دریایی نیز اشاره کرد: افزایش بادهای غربی بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیشرو خواهد داشت. دریا با وزش این بادهای غربی نسبتاً موجدار خواهد شد.
وی افزود: هشدار تندر لحظهای نیز در حین وزش این بادها وجود دارد. توصیه میکنیم شناورهای صیادی و قایقهای صیادی از تردد دریایی خودداری کنند.
حمزه نژاد در بخش پایانی به تغییرات دمایی، اشاره کرد:با توجه به گذر ابر در آسمان استان انتظار داریم یک تا دو درجه از میانگین دماهای بیشینه کاسته شود. ساعت بامداد نیز به همین مقدار دمای کمینه کاهش مییابد و رطوبت نسبی افزایش پیدا میکند.
وی در پایان یادآور شد: هموطنان عزیز باید نسبت به تغییرات جوی هوشیار باشند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند.
