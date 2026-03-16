هشدار سردار رادان به سوء استفاده دشمن از چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه خبری با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: چهارشنبه آخر سال امسال شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته دارد.
وی افزود: در حال حاضر کشور در شرایط خاص قرار دارد و عملاً وضعیت جنگی بر کشور و همچنین بر مجموعه نیروهای امدادی و درمانی حاکم است، بنابراین لازم است شهروندان بیش از گذشته مراقبت و همکاری داشته باشند.
فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: دشمن تلاش میکند از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی استفاده کند و این احتمال وجود دارد که جاسوسان و عوامل خود را در قالب افرادی که اقدام به برگزاری مراسم چهارشنبهسوری میکنند، وارد میدان کند.
سردار رادان تأکید کرد: دشمن ممکن است با چنین اقداماتی بهدنبال ایجاد حادثه و حتی گرفتن تلفات باشد تا فضای کشور را ملتهب کند.
وی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای انتظامی و امدادی، اجازه سوءاستفاده به دشمنان را ندهند و در حفظ امنیت و آرامش جامعه مشارکت کنند.
نظر شما