استقبال ویژه فدراسیون از تیم ملی فوتبال زنان در مرز زمینی با ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از برگزاری بازی های جام ملت های آسیا در استرالیا و اتفاقات عجیب و سیاسی کاری دولت این کشور در ارائه پیشنهاد پناهندگی به اعضای این تیم، راهی مالزی شد تا در آنجا دنبال بهترین راه برای بازگشت به کشور با توجه به لغو پروازهای منطقه شود.

پیگیری های خبرنگار مهر، نشان از برنامه ریزی فدراسیون برای بازگشت آنها از طریق کشور ترکیه دارد تا بازیکنان پس از ورود به شهر وان ترکیه از طریق مرز زمینی به داخل کشور بازگردند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به طور مستقیم همراه با تنی چند از مدیران دیگر فدراسیون قرار است راهی مرز شده و از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان استقبال ویژه کند.

به احتمال فراوان اعضای تیم ملی زنان تا ظهر روز چهارشنبه هفته جاری وارد کشور شوند تا مورد استقبال مسئولان ورزش و فدراسیون فوتبال قرار بگیرند.