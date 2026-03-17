شبکه صنعت برق در جنگ رمضان پایدار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قاسمی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در ساری با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق کشور گفت: صنعت برق تا امروز در زمینه پایداری شبکه برق کشور سربلند عمل کرده و این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان این صنعت در سراسر ایران اسلامی است.

وی در ادامه با قدردانی از همراهی استاندار مازندران در پیشبرد برنامه‌های حوزه انرژی افزود: دکتر یونسی استاندار مازندران همواره از پروژه‌های وزارت نیرو در استان حمایت کرده و با شناخت دقیق از دغدغه‌های صنعت برق، در مسیر اجرای طرح‌های این حوزه همراهی مؤثری داشته است.

عضو هیئت مدیره شرکت توانیر، با اشاره به نقش راهبردی صنعت برق در کشور اظهار کرد: امروز صنعت برق ارتباط مستقیم و تأثیرگذاری جدی بر حوزه امنیت دارد و از این منظر اهمیت این صنعت بیش از پیش نمایان شده است.

معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر همچنین با اشاره به آخرین دیدار رهبر شهید انقلاب با مسئولان و مدیران اجرایی کشور تصریح کرد: بر اساس تأکیدات مطرح‌شده در این دیدار، پیگیری مستمر مسائل و مشکلات می‌تواند راهگشای بسیاری از موانع باشد؛ ویژگی‌ای که در عملکرد مهندس موسوی تاکامی نیز به‌خوبی مشاهده می‌شد و ایشان در دوره مسئولیت خود با جدیت پیگیر اجرای پروژه‌ها و حل مسائل شرکت بودند.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب نصیری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان گفت: مهندس نصیری از چهره‌های شناخته‌شده صنعت برق کشور هستند و شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و شرایط استان دارند و بی‌تردید حضور ایشان در این مسئولیت می‌تواند منشأ آثار مثبت و پربرکتی برای صنعت برق منطقه باشد.

معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر در پایان پذیرش مسئولیت را امانتی مهم دانست و تأکید کرد: مسئولیت در نظام مدیریتی کشور یک امانت است و مدیران باید در مسیر خدمت‌رسانی، با دقت و تعهد از این امانت به بهترین شکل صیانت کنند.