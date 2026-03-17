برنامه فدراسیون شمشیربازی برای جام جهانی مجارستان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی بعد از اینکه برگزاری جام جهانی ایتالیا را به دلیل شرایط جنگی ایجاد شده در خاورمیانه لغو کرد، قصد دارد جام جهانی مجارستان را در زمان مقرر از پیش تعیین شده برگزار کند.

طبق تقویم اولیه فدراسیون جهانی شمشیربازی، قرار است این رقابت ها از ٦ فروردین در بوداپست آغاز شود. فدراسیون شمشیربازی ایران پیش از این حضور در این جام را در برنامه داشت و همچنان هم قصد اعزام نماینده به بوداپست را دارد اما بیشتر پیگیر تعویق این مسابقات است.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: به جز ایران، خیلی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس درگیر شرایط جنگی شده اند. به همین دلیل متقاضی تعویق جام جهانی مجارستان هستیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: البته با شرایط اینترنتی کشور، برقراری ارتباطات بین الملل بسیار سخت است اما تلاش داریم به هر طریقی درخواست خود را به فدراسیون جهانی اعلام کنیم.

پورسلمان تاکید کرد: در صورتیکه تعویق مورد نظر به نتیجه نرسد قطعا حضور در جام جهانی ایتالیا برای زمان جدید را در برنامه خواهیم داشت، در غیر اینصورت هم برای اعزام فروردین شمشیربازان اسلحه سابر تلاش می کنیم اما باید توجه داشت که در صورت ادامه شرایط فعلی، اعزام ها یا انجام نمی شود یا به سختی انجام می شود.