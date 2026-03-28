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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

ویسی: ۱۱۲۵ تن کود ازته در روانسر توزیع شد

ویسی: ۱۱۲۵ تن کود ازته در روانسر توزیع شد

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر از توزیع بیش از ۱۱۲۵ تن کود ازته در این شهرستان از ابتدای جنگ رمضان تاکنون خبر داد.

حسن ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام توزیع ۱۱۲۵ تن کود ازته در این شهرستان اظهار کرد: این میزان نهاده از ابتدای جنگ رمضان تاکنون در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ویسی با اشاره به نقش مهم نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: این کودها در راستای تقویت مزارع و پشتیبانی از تولید محصولات اساسی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر ادامه داد: در سایه نزولات آسمانی و شرایط مناسب اقلیمی، کشاورزان و کارشناسان حوزه کشاورزی برای افزایش تولید محصولات وابسته به امنیت غذایی کشور تلاش مضاعفی دارند.

وی اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی در کنار سایر اقشار جامعه، با عزم راسخ در جبهه تولید حضور دارند و برای تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط کنونی از تمام توان و ظرفیت موجود استفاده می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر در پایان خاطرنشان کرد: توزیع به‌موقع نهاده‌ها، تقویت کیفیت تولید و همراهی کارشناسان با کشاورزان از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای حفظ روند تولید پایدار در شهرستان است.

کد مطلب 6785424

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