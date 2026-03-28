ویسی: ۱۱۲۵ تن کود ازته در روانسر توزیع شد

حسن ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام توزیع ۱۱۲۵ تن کود ازته در این شهرستان اظهار کرد: این میزان نهاده از ابتدای جنگ رمضان تاکنون در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ویسی با اشاره به نقش مهم نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: این کودها در راستای تقویت مزارع و پشتیبانی از تولید محصولات اساسی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر ادامه داد: در سایه نزولات آسمانی و شرایط مناسب اقلیمی، کشاورزان و کارشناسان حوزه کشاورزی برای افزایش تولید محصولات وابسته به امنیت غذایی کشور تلاش مضاعفی دارند.

وی اظهار کرد: فعالان بخش کشاورزی در کنار سایر اقشار جامعه، با عزم راسخ در جبهه تولید حضور دارند و برای تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط کنونی از تمام توان و ظرفیت موجود استفاده می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر در پایان خاطرنشان کرد: توزیع به‌موقع نهاده‌ها، تقویت کیفیت تولید و همراهی کارشناسان با کشاورزان از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای حفظ روند تولید پایدار در شهرستان است.