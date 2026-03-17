  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

تبعات بسته بودن تنگه هرمز؛ نرخ بهره در استرالیا افزایش یافت

افزایش قیمت سوخت پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دولت استرالیا را وادار به افزایش نرخ بهره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی استرالیا پس از کاهش ذخایر سوختی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های استقراض ناشی از پیامدهای تجاوز به ایران، اعلام کرد که نرخ بانکی خود را افزایش داده است.

استرالیا که از روز گذشته(دوشنبه) هفته کاری خود را با بحران شروع کرد با افزایش شدید بهای نفت و انرژی روبرو شده است.

بانک مرکزی استرالیا با اعلام اینکه نرخ بانکی خود را افزایش داده است، هشدار داد: ادامه روند افزایش بهای نفت، موجب شعله‌ور شدن دوباره فشارهای تورم جهانی می‌ شود.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که استرالیا یکی از کشورهای وابسته واردات انرژی از آسیای غربی است که با شروع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تردد نفتکش ها که از تنگه هرمز عبور می کردند با اختلالال روبرو شده است.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده هرمز برای کشورهای که حامی تجاوز ایران نباشد، باز است و فقط کشتی های رژیم صهیونیستی و آمریکایی و حامیانش نمی تواند از آبراه راهبردی استفاده کنند.

کد خبر 6776881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها