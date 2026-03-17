تبعات بسته بودن تنگه هرمز؛ نرخ بهره در استرالیا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی استرالیا پس از کاهش ذخایر سوختی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های استقراض ناشی از پیامدهای تجاوز به ایران، اعلام کرد که نرخ بانکی خود را افزایش داده است.

استرالیا که از روز گذشته(دوشنبه) هفته کاری خود را با بحران شروع کرد با افزایش شدید بهای نفت و انرژی روبرو شده است.

بانک مرکزی استرالیا با اعلام اینکه نرخ بانکی خود را افزایش داده است، هشدار داد: ادامه روند افزایش بهای نفت، موجب شعله‌ور شدن دوباره فشارهای تورم جهانی می‌ شود.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که استرالیا یکی از کشورهای وابسته واردات انرژی از آسیای غربی است که با شروع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تردد نفتکش ها که از تنگه هرمز عبور می کردند با اختلالال روبرو شده است.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده هرمز برای کشورهای که حامی تجاوز ایران نباشد، باز است و فقط کشتی های رژیم صهیونیستی و آمریکایی و حامیانش نمی تواند از آبراه راهبردی استفاده کنند.