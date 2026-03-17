خون ورزشکاران شهید نهال غیرت را بارورتر کرد/ دشمن از سایه ما می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بخت، ملی‌پوش بوشهری و مدال‌آور رقابت‌های پارالمپیک پاریس، در پیامی حملات ددمنشانه دشمن به اماکن ورزشی و به شهادت رساندن ورزشکاران را محکوم کرد و بر همبستگی خدشه‌ناپذیر خود با ملت شریف ایران تاکید کرد.

این قهرمان ارزنده تکواندو که همواره با صلابت خلیج‌ فارس بر روی شیاپ‌ چانگ ظاهر شده است، در بخشی از پیام خود آورده است: «ورزش همواره پیام ‌آور صلح و جوانمردی بوده است، اما دشمن بزدل نشان داد که حتی از سایه پهلوانان و شکوه میادین ورزشی ما نیز در هراس است، حمله به حریم ورزش و ریختن خون پاک ورزشکارانی که سلاحی جز اراده و مدال افتخار نداشتند، نشانه اوج درماندگی و رذالت است.»

علیرضا بخت با اشاره به پایداری مردم ایران در برابر فشارها و حملات دشمن، افزود: «امروز من نه به عنوان یک مدال‌ آور، بلکه به عنوان سرباز این خاک، در کنار مردم عزیزم ایستاده ‌ام، دشمن بداند که با تخریب سالن ‌های ورزشی و هدف قرار دادن قهرمانان ما، نمی‌تواند شعله عشق به وطن را در دل جوانان خاموش کند، هر قطره خون شهید ورزشکار، انگیزه‌ای مضاعف برای ماست تا در میادین بین‌المللی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را مقتدرانه‌تر به اهتزاز درآوریم.»

وی در پایان با تاکید بر حمایت قاطع خود از آرمان‌ های میهن، خاطرنشان کرد: «ما فرزندان ایران، از تبار دلیرمردان خطه ی رئیسعلی دلواری و دیار استقامتیم، من به عنوان قطره‌ای از اقیانوس بیکران این ملت، حمایت کامل خود را از ایستادگی مردم در برابر متجاوزان اعلام می‌کنم و تا آخرین نفس، برای سربلندی و عزت ایران اسلامی خواهم رزمید، ما ایستاده‌ایم، چون ایران همیشه مهد دلیران مردان و شیرزنان بوده و خواهد ماند