۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

تجمع مردم انقلابی خراسان شمالی در شب چهارشنبه آخر سال

بجنورد-نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی از برگزاری تجمع مردم انقلابی برای ایران عزیز در شب چهارشنبه آخر سال خبر داد.

حجت الاسلام رضا نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن شب چهارشنبه‌سوری، مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی با حضور در میادین اصلی شهرها و سپس مساجد و محلات، برنامه‌های مردمی و فرهنگی برگزار خواهند کرد و توطئه دشمنان را خنثی می‌کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این تجمع مردمی ابتدا پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در میادین اصلی شهرها برگزار می‌شود و سپس مردم در مساجد و محلات حضور یافته و برنامه‌ها تا ساعات پایانی شب و بامداد ادامه خواهد داشت

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر نقش مساجد و اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی و شکست دشمن گفت: حضور مردم در این برنامه‌ها فرصتی برای تقویت همدلی، آرامش اجتماعی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح محلات خواهد بود.

نوری تصریح کرد: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و فعالان فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد فضایی امن، فرهنگی و معنوی در شب چهارشنبه‌سوری است.

