تجمع مردم انقلابی خراسان شمالی در شب چهارشنبه آخر سال

حجت الاسلام رضا نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن شب چهارشنبهسوری، مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی با حضور در میادین اصلی شهرها و سپس مساجد و محلات، برنامههای مردمی و فرهنگی برگزار خواهند کرد و توطئه دشمنان را خنثی میکنند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، این تجمع مردمی ابتدا پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در میادین اصلی شهرها برگزار میشود و سپس مردم در مساجد و محلات حضور یافته و برنامهها تا ساعات پایانی شب و بامداد ادامه خواهد داشت
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با تأکید بر نقش مساجد و اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی و شکست دشمن گفت: حضور مردم در این برنامهها فرصتی برای تقویت همدلی، آرامش اجتماعی و برگزاری برنامههای فرهنگی در سطح محلات خواهد بود.
نوری تصریح کرد: این برنامهها با مشارکت مردم و فعالان فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف استان برگزار میشود و هدف آن ایجاد فضایی امن، فرهنگی و معنوی در شب چهارشنبهسوری است.
