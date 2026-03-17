به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با اشاره به برگزاری نشست دبیرخانه ستاد خدمات سفر استان هرمزگان اظهار کرد: در این جلسه برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی متناسب با شرایط کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: اجرای برنامهها با حفظ کرامت انسانی، رعایت شرایط ویژه کشور و توجه به ارزشهای دفاع مقدس انجام خواهد شد و در این میان یادآوری حماسه جنگ رمضان و پاسداشت عزای عمومی رهبر شهید نیز مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تقویت حس تعلق به کشور، همدلی اجتماعی و توجه به روحیه امید در میان مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است و مجموعه میراثفرهنگی استان تلاش میکند در کنار ارائه خدمات مناسب به مسافران، برنامههایی اثرگذار در این حوزه اجرا کند.
او از برپایی موکبهای فرهنگی و خدماترسانی در ایام نوروز خبر داد و گفت: این موکبها با هدف ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به مسافران و شهروندان در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان همچنین از راهاندازی ستاد استقبال از مسافران در ورودی شهر بندرعباس خبر داد و افزود: این ستاد با هدف راهنمایی، اطلاعرسانی و ارائه خدمات اولیه به مسافران نوروزی فعالیت خواهد کرد.
