کشف ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه خارجی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش مواد محترقه در یک واحد صنفی در شهر بیرجند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران با انجام اقدامات و تحقیقات میدانی واحد صنفی متخلف را شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این واحد صنفی، ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ دهقان با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده به مرجع قضائی معرفی شد؛ از جوانان و خانواده‌ها خواست: به هیچ وجه سلامت خود و دیگر شهروندان را با استفاده از مواد محترقه و اشتعال‌زا به خطر نیندازند و موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ یه پلیس اطلاع دهند.