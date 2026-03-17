۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

دستگیری‌ ۵۵‌ نفر از عوامل‌ مزدور دشمن در هرمزگان

بندرعباس- سپاه امام سجاد علیه‌السلام اعلام کرد ۵۵ نفر از عوامل‌ مزدور رژیم‌ صهیونیستی‌ و آمریکای‌ جنایتکار در استان‌ هرمزگان‌ دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام‌سجاد علیه السلام استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی‌ رصد اطلاعاتی‌ و تلاش‌ شبانه‌روزی‌ پاسداران‌ گمنام‌ امام‌زمان‌( عج)‌ در سپاه‌ استان‌ هرمزگان‌۵۵‌ نفر از عوامل‌ مزدور رژیم‌ صهیونیستی‌ و آمریکای‌ جنایتکار در استان‌ هرمزگان‌ شناسایی‌ و دستگیر شدند.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات در چارچوب رصدهای اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی پاسداران گمنام امام زمان(عج) انجام شده و متهمان پس از شناسایی در چند اقدام هماهنگ بازداشت شدند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: سپاه پاسداران بر اساس وظایف ذاتی، شرعی و قانونی خود، در برابر هرگونه اقدام مجرمانه و تهدیدکننده امنیت عمومی با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد و اجازه ناامن‌سازی کشور را به هیچ فرد یا گروهی نخواهد داد.

از عموم مردم شریف و بصیر، تقاضا میشود اخبار و اطلاعات مربوط به تحرکات و اقدامات عوامل و سرسپردگان دشمن جنایتکار را به سامانه خبری ۱۱۴ سپاه و بسیج اطلاع رسانی نمایند.

