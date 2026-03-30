پرداخت مساعدت ۱۲ میلیاردی کمیته امداد به مددجویان هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: معادل مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مساعدت‌های موردی و ضروری کمیته امداد در قالب کمک های موردی به مددجویان نیازمند و واجد شرایط تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان در ایام جنگ رمضان پرداخت شده است.

باسره با بیان اینکه این مساعدت‌های موردی (بلاعوض)، که تنها یکی از خدمات هدفمند کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیب پذیر در شرایط بحرانی و جنگی بوده و در قالب فعالیت های قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی "ایران همدل" محقق شده است، افزود: یک هزار و ۸۰۰ خانواده مددجو با دریافت این کمک‌های موردی در شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، توانسته‌اند بخشی از مشکلات خود را مرتفع نمایند.

این مقام مسئول بیان داشت: این اقدامات در شرایط فعلی، نشان دهنده گوشه ای از تلاش های بی وقفه این قرارگاه مردمی در کمیته امداد و در راستای کمک به رفع مشکلات فوری و اساسی خانواده‌های نیازمند است که با همیاری و هم‌افزایی کمک های مردمی، مراکز نیکوکاری و خیرین سخاوتمند همچنان و تا پایان شرایط جنگی در کشور، ادامه خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان خاطر نشان کرد: اولویت بندی ارائه خدمات، بر اساس بررسی‌های میدانی به عمل آمده و پس از نیازسنجی صورت گرفته توسط مددکاران انجام و سپس مساعدت‌های موردی(بلاعوض) در اختیار مددجویان تحت حمایت قرار می‌گیرد تا نیازهای اساسی و ضروری این خانواده های معزز به حداقل برسد.

باسره در پایان ضمن اعلام تشکیل این قرارگاه در ۱۰ شهرستان استان هرمزگان با هدایت های دفاتر کمیته امداد و هماهنگی ائمه جماعات شهرستان‌ها، از همراهی و مشارکت خیرین و تشکل های مردمی و مساجد همدل محلات در فعالیت های قرارگاه مردمی اجتماعی - حمایتی "ایران همدل" هرمزگان قدردانی نمود و از عموم مردم و خیرین استان برای هم افزایی و مشارکت فعال در راستای گسترش هر چه بیشتر کمی و کیفی خدمات و فعالیت های قرارگاه ایران همدل دعوت کرد.