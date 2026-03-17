شهادت ۴ پاسدار لرستانی در حملات متجاوزانه دشمن صهیونی - آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
آل عمران آیه: ۱۶۹
به استحضار مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان میرساند، در پی حملات هوایی متجاوزانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی، در ظهر امروز ۲۶ اسفندماه، چهار نفر از پاسداران دلاور انقلاب اسلامی به اسامی شهید والامقام «فیاض کمالی»، شهید والامقام «امیر سهرابی»، شهید والامقام «امیر زارعی بهاروند» و شهید والامقام «احسان عبدی» به فیض شهادت نائل آمدند.
بی شک نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و همرزمان این شهدای والامقام، بهزودی انتقام سختی از جانیانِ رسوایِ تاریخ، محور آمریکایی صهیونی خواهند گرفت.
