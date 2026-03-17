۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

شهادت ۴ پاسدار لرستانی در حملات متجاوزانه دشمن صهیونی - آمریکایی

خرم‌آباد - سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای از شهادت چهار پاسدار در این استان در جریان حملات هوایی متجاوزانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

آل عمران آیه: ۱۶۹

به استحضار مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان می‌رساند، در پی حملات هوایی متجاوزانه آمریکای جنایت‌کار و رژیم منحوس صهیونیستی، در ظهر امروز ۲۶ اسفندماه، چهار نفر از پاسداران دلاور انقلاب اسلامی به اسامی شهید والامقام «فیاض کمالی»، شهید والامقام «امیر سهرابی»، شهید والامقام «امیر زارعی بهاروند» و شهید والامقام «احسان عبدی» به فیض شهادت نائل آمدند.

بی شک نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران و هم‌رزمان این شهدای والامقام، به‌زودی انتقام سختی از جانیانِ رسوایِ تاریخ، محور آمریکایی صهیونی خواهند گرفت.

