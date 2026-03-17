۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

برگزاری‌اجتماع بانوان و دختران خراسان شمالی دربیعت با امام خامنه‌ای

بجنورد- مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان شمالی گفت:اجتماع بزرگ بانوان و دختران خراسان شمالی در بیعت با امام خامنه ای در مصلای امام خمینی بجنورد برگزار می شود.

اعظم الهامی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:فردا چهارشنبه بانوان و دختران خراسان شمالی گردهم می آیند تا ضمن سوگواری برای رهبر شهیدمان قائد امت با امام سید مجتبی خامنه ای پیمان ببندند.

وی با تاکید بر این که حضور بانوان در این مراسم نشانه عشق، وفاداری و بیداری بانوان ایران زمین است،تاکید کرد:این مراسم با همت شورای راهبری و هماهنگی بانوان ،حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی وبسیج جامعه زنان واداره کل بانوان استانداری برگزار می شود.

وی افزود:درعهد مهرآفرینان یاد وخاطره شهدای مظلوم مدرسه میناب را هم گرامی می داریم.

