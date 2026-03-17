واکسیناسیون کودکان را حتی در شرایط جنگ به تاخیر نیاندازید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راههای محافظت از نوزادان و کودکان در برابر بیماریهای واگیر و خطرناکی است که میتواند سلامت آنها را در کوتاهمدت و بلندمدت تهدید کند.
رعایت زمانبندی واکسیناسیون بر اساس سن کودک اهمیت زیادی دارد و انجام بهموقع آن نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از بیماریها دارد.
در شرایط بحرانی مانند زمان جنگ نیز لازم است والدین نسبت به انجام بهموقع واکسنهای کودکان خود توجه ویژه داشته باشند.
خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت در سراسر کشور همچنان آماده ارائه خدمات واکسیناسیون به کودکان هستند.
در صورتی که به دلیل شرایط بحرانی محل سکونت خود را ترک کردهاید، میتوانید در هر منطقه با مراجعه به نزدیکترین مرکز یا پایگاه سلامت، واکسیناسیون فرزند خود را طبق برنامه انجام دهید.
نظر شما