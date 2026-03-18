۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۳۹

معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیات، معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پی حملات دشمن صهیونیستی به کشورمان به همراه علی لاریجانی به شهادت رسید.

او پیش از حضور در معاونت امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان حج و زیارت بود.

