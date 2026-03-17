۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۴۳

با وجود موافقت رئیس جمهور مکزیک؛

مخالفت فیفا با تغییر میزبان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا ملی پوشان ایران را تهدید به تامین نشدن امنیت شان در جام جهانی کرده است، فیفا با درخواست تغییر برنامه بازی های تیم ملی فوتبال ایران و حضورش در مکزیک مخالفت کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ دشمن صهیونیستی- آمریکایی با ایران باعث شد تا برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک نیز تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد و تعدادی از کشورها هم نظر با ایران ضمن محکومیت جنایات دشمن خواهان لغو امتیاز میزبانی آمریکا شدند.

بخصوص اینکه در روزهای گذشته و پس از پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص تهدید حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال ایران درخواست داد که محل بازی تیم ملی از آمریکا به مکزیک تغییر کند تا مشکلی از این بابت برای بازیکنان و اعضای تیم ملی رخ ندهد.

رئیس جمهور مکزیک نیز با این تغییر برنامه موافق بود اما حالا خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فیفا با این روند مخالف است و برای چنین برنامه ای باید تمام بازی های مرحله گروهی تغییر کند که عملا امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر فیفا بار دیگر روی سیاست دوگانه خود مبنی بر تامین امنیت تمام اعضای تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا تأکید داشته است اما همین نهاد بین‌المللی نشان داده است بارها تحت تأثیر سیاستمداران برخی کشورها قرار می گیرد.

    • اذرگون IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      بیشتر از این انتظار نمیرفت ،به هرحال ایران تلاشش رو کرد
    • علی صفاری IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      نرفتن به جام جهانی بهتر از تمسخر شدن در جام جهانی بخاطر اینهمه زجری که به ایران آمده است
    • IR ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      باید چند تا ساختمان دولتی تو شهر های مختلف آمریکا زد.
    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      اگر تیم را به آمریکا راه دادن با بازی خوب و برد حریفان قدرت ایران را به دشمن نمایش بدهید زیاد درگیر حاشیه نباشید
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      نهاد های بین المللی عمدتا نوکر آمریکایی ها و اروپایی ها هستند
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      قوانین فیفا فقط بر علیه کشورهای مستقل و غیر همسو با غرب است

