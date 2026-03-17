خدمات ارزشمند شهید لاریجانی در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْیاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُون»
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت مظلومانه و مقتدرانه دکتر علی لاریجانی، چهره متعهد و اندیشمند نظام اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور عالی ولی فقیه ، به همراه فرزند گرامی ایشان، و نیز شهادت سردار پرافتخار اسلام علیرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین، و تعدادی از پاسداران فداکار و محافظ میهن موجب تألم و اندوه فراوان در میان دوستداران انقلاب اسلامی و خادمان اهلبیت علیهمالسلام گردید.
دکتر علی لاریجانی که در سالهای متمادی با حضور مداوم و رونق بخش خود در هیات بزرگ خادم الرضا و پذیرش عضویت افتخاری در این هیات موجب دلگرمی جوانان حسینی شدند ، از شخصیتهای برجسته و اثرگذار جمهوری اسلامی ایران بود که سالهای متمادی با دانش، تدبیر و تعهد در عرصههای گوناگون مدیریتی، علمی و فرهنگی به کشور خدمت کرد. روحیه اندیشهورزی، نگاه راهبردی، و وفاداری عمیق ایشان به آرمانهای انقلاب اسلامی، جایگاهی ممتاز برای وی در میان مدیران فرهیخته و نخبگان کشور رقم زده بود. خدمات ارزشمند ایشان در حوزههای تقنینی، فرهنگی و امنیتی، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
شهادت فرزند گرانقدر ایشان نیز جلوهای از تربیت ایمانی و روحیه ایثار در خانوادهای است که همواره در مسیر خدمت به اسلام و ایران گام برداشتهاند و این ضایعه، عمق فداکاری آنان در راه آرمانهای الهی را بیش از پیش نمایان ساخت.
همچنین شهادت سردار مخلص و پرتلاش، علیرضا سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین، فقدانی دردناک برای جامعه انقلابی کشور به شمار میآید. این فرمانده جهادی با سالها مجاهدت صادقانه در راه تقویت روحیه بسیجی، خدمت به مردم و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، الگویی از اخلاص، مردمداری و ایثار برای نسلهای جوان بود.
هیأت خادمالرضا علیهالسلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانوادههای مکرم این شهیدان، همرزمان و همه ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق برای آنان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماید.
بیتردید یاد و راه این شهیدان عزیز، در سایه هدایت رهبر معظم و حضور امت حماسه ساز ، همیشه چراغ هدایت و الهامبخش خدمتگزاران صادق این سرزمین خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
هیأت خادمالرضا علیهالسلام قم
حمید ناطقی ، آیت پیمان
