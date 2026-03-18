خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ چهارشنبه آخر سال امسال به سه دلیل از سوی مردم متدین و خداجوی استان سمنان به تعویق افتاد یکی سوگواری به واسطه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) که مردم داغ شهادت ایشان را از یاد نمی برند همچنین مردم ما مراعات خانواده ها بسیاری را می کنند که در این جنگ تحمیلی رمضان عزیزان شان به شهادت رسیده شده و عزادار هستند.

دوم دلیل، شرایط کنونی مملکت و جنگ است که می تواند اجتماعاتی از این دست عرصه را برای جولان ضد انقلاب و تروریست های مترصد اغتشاشگری و ... هستند و دلیل سوم هم مراعات مردمی که ترس از جنگ و بمباران و صدای انفجار و ... بر روان شان تاثیرگذار بوده و یا کودکان و سالمندان و بیمارانی که هراس شان این روزها بیش از هر زمان دیگری است.

و این بصیرت و فهم مردم استان سمنان، دیار سه هزار شهید را نشان می دهد که اینطور شرایط را درک می کنند و چهارشنبه سوری و همچنین عید نوروز شان را گذاشته اند تا برای بعد از پیروزی در جنگ تحمیلی رمضان، آنجا که با پرچم های سه رنگ زیبای جمهوری اسلامی ایران، یکصدا جشن بگیرند و همه این روزهای سخت را از یاد ببرند.

حضور پرشور مردم در خیابان‌ها

امشب اما فضای شهرهای استان سمنان متفاوت حتی از دیگر شب های بعد از جنگ رمضان و بعد از خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. مردم استان در تمام شهرها و بسیاری از روستاها 17 شب است که در خیابان ها حضور دارند و عرصه را ترک نمی کنند اما امشب شرایط متفاوت تر بود اولاً مردم از قبل از افطار به میادین و معابر اصلی شهر آمده و حتی افطاری هایشان را هم همراه آورده بودند و در ثانی تا پاسی از شب هم میدان را ترک نکرده اند.

تفاوت دیگر امشب با دیگر شب های این 17 روز بعد از جنگ تحمیلی رمضان در این است که پلیس راهور، راه های منتهی به خیابان ها و معابر اصلی شهرهای استان سمنان را مسدود کرده، میادین مفروش شده و جمعیت بسیاری از مردم کف خیابان ها نشسته اند، دعا می خوانند و در رثای رهبر شهید شان سوگواری می کنند همچنین با شعارهای ضد استکباری مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ایستادگی شان را بر آرمان های انقلاب اسلامی نشان می دهد و از سوی دیگر باز هم فریاد لبیک با رهبر انقلاب اسلامی سر می دهند تا دشمن را ناامید کنند.

ایستادگی پای آرمان‌ها

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم ما پای آرمان های انقلاب اسلامی شان ایستاده اند، تاکید کرد: دشمن فکرش را نمی کرد که مردم ما چقدر و تا کجا پای انقلاب شان ایستادگی می کنند.

قنبری با بیان اینکه دشمن فکر می کرد که اگر رهبر انقلاب اسلامی را شهید کند، مردم دست از انقلاب شان برمی دارند، در صورتی که اینطور نبود بلکه این شهادت سبب حضور پرشور تر مردم هم شد، بیان کرد: مردم ما تا پای جان برای ایران ایستاده اند.

وی با بیان اینکه با شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی آرمان انقلاب که تغییر نمی کند، افزود: بارها دیده ایم در تصاویر که در تهران و اصفهان و ... صدای ضدهوایی و انفجار شنیده می شود اما مردم حتی سرشان را تکان نمی دهند و این بسیار معنا دارد و نشان می دهد که مردم ما حتی از شهادت هم نمی ترسند بلکه آن را افتخار می دانند پس این حضور حماسی تمامی نخواهد داشت.

مردم خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند

علی همتی فرماندار گرمسار نیز که برای حضور در مراسم اجتماع بزرگ مردم انقلابی شهرستان گرمسار و ویژه برنامه گرامی داشت یاد شهید ایزدیار حضور یافته در گفتگو با مهر ، می گوید: مردم ما پای آرمان های انقلاب اسلامی شان ایستاده اند و لحظه ای عقب نخواهند نشت.

همتی با بیان اینکه مردم خیابان ها را ترک نخواهند کرد، افزود: امشب که مصادف با چهارشنبه آخر سال بود مردم ما نشان دادند که بصیر و موقعیت شناس هستند و مخصوصا باید از جوانان و نوجوانان مان تشکر و قدردانی کنیم که چقدر زیبا با درک شرایط امروز، با دشمن همراهی نکردند.

وی با بیان اینکه مشارکت آگاهانه جوانان و نوجوانان برای ما بسیار جای قدردانی دارد، ابراز کرد: نسل جوان در تامین امنیت و آرامش شهر نقش محوری دارد و همین موضوع در کنار بصیرت مثال زدنی که نسل جوان امروزی انقلاب اسلامی دارد دشمنان ما را کلافه کرده است.

ویژگی بارز چهارشنبه سوری امسال

ویژگی بارز آخرین چهارشنبه سال اما حضور عجیب و غریب مردم استان سمنان در میدان است حضوری که به وضوح پررنگ تر از شب های قبل شده و امشب شرایط را برای ناامیدی دشمنان مهیا تر کرده اند زیرا معاندان ضد انقلاب و سلطنت طلب از مردم طی فراخوان هایی درعوت کرده بودند تا جشن چهارشنبه را در معابر برگزار کنند حالا مردم نه تنها با این فراخوان همراهی نکردند بلکه برعکس به مردم متدین و متحصن در میدان پیوستند.

امشب اما دو آتش هم بر پا شد یکی پرچم رژیم اسرائیل بود که در میادین شاهرود و سمنان و در برخی نقاط دیگر استان به آتش کشیده شد و دوم، در دل های کسانی که قصد دارند این نظام اسلامی را بر زمین افتاده ببینند اما حضور پرشور مردم در صحنه ها هر روز امیدشان را کمرنگ تر می کند.

نکته ای که امشب همه درباره اش صحبت می کنند، درک بالای جوانان استان سمنان است جوانانی فهیم که هر چند شور نوجوانی و جوانی شان گاهی غالب می شود اما آنقدر متین و با فکر هستند که همراه با دشمن نمی شوند و این موضوع برای بزرگسالان هم بسیار حائز اهمیت است هر چند نمی توان از یک نوجوان چندان هم توقع داشت اما نسل امروز جامعه ما آنقدر فهیم است که می داند این روزها با ایام دیگر تفاوت بسیار دارد.

راهی که مردم انتخاب کرده‌اند

محمد طاها مرادی نسب یک جوان دهه هشتادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه امشب چهارشنبه سوری است اما می دانیم که امشب به دلیل شهادت رهبرمان جشن بگیریم بیان می کند: ما جشن را گذاشتیم برای زمانی که بر رژیم اسرائیل و آمریکای جنایتکار پیروز شویم و در نتیجه این شب را فعلا جشن نمی گیریم.

مرادی نسب به شهادت دانش آموزان مدرسه میناب هم اشاره می کند و با لحنی که بسیار بزرگتر از سن و سالش می زند ادامه می دهد: این دانش آموزان بیگناه بودند برخی اوقات فکرمی کنم که این اتفاق می توانست برای هر کدام از ما رخ بدهد در هنگامی که سر کلاس درس هستیم در نتیجه وقتی فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که چقدر اسرائیل و آمریکا جنایت کار هستند و نمی توانم در سمتی باشم که آنها هستند.

راه مشخص است آنطور که حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان روز گذشته در جریان بیعت اصحاب رسانه و خبرنگاران با رهبر انقلاب اسلامی در دفتر خود اعلام کرد یک سو جانیان ایپستنی هستند که از جنایات شان حتی انسان شرم گفتار دارد و دسته ای دیگر جبهه حق که حتی انانی که مسلمان نیستند، فقط آزاد اندیش و آزادیخواه هستند هم طرفدار آن هستند و در نتیجه راه سومی نیست و این مشخص است که انسان آزاده باید نسبتش را با این تناسب مشخص سازد و این مردم ما تصمیم خود را گرفته اند و می خواهند در جبهه دوم بمانند.