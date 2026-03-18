حمله حزب الله به مرکز تجمع اشغالگران؛ شکست رویکرد ترور مقامات ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نیروهای حزب‌الله لبنان، شماری از نظامیان صهیونیست را هدف حملات موشکی قرار دادند.

حزب الله لبنان روز چهارشنبه با تلاش برای پیشروی سربازان رژیم صهیونیستی در اطراف بازداشتگاه الخیام مقابله کرد.

نیروهای حزب الله لبنان با سلاح مناسب با اشغالگران درگیر شدند.

حزب الله همچنین سربازان صهیونیست را در روستای مرزی العدیسه و نیز تجمع آنان را در منطقه الطیبه هدف حملات موشکی قرار داد.

موج جدید حملات به اراضی اشغالی

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که موج جدید حمله موشکی ایران مناطق مرکزی در فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. آژیرها در مناطق مرکزی فلسطین اشغالی فعال شده است. این موشک‌ها موجب چندین انفجار در تل‌آویو شده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که موشک های ایران به منطقه رمت‌گن در قلب شهر تل‌آویو اصابت کرده است.

کانال ۱۱ اسرائیل اعلام کرده است دست‌کم در چهار منطقه از تل‌آویو انفجارهایی رخ داده است.

اورژانس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است گزارش‌های متعددی از اصابت موشک به اهدافی در مناطق مختلفی در تل‌آویو دریافت کرده است.

با وجود سانسورهای گسترده، تصاویری از انفجارهای تل‌آویو در شبکه‌های اجتماعی عبری‌زبان منتشر شده است.

شکست قطعی رویکرد ترور مقامات در ایران

رسانه آمریکایی نیویورک تایمز پس از اعلام خبر شهادت علی اردشیر لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران، تحلیل کرد که آنچه رژیم صهیونیستی به عنوان هدف خود از این اقدامات رذیلانه دنبال می کند، به هیچ نتیجه ای منتهی نخواهد شد.

نیویورک تایمز در این خصوص نوشت: ترور لاریجانی این سوال را ایجاد می‌ کند که آیا اسرائیل این مقام ایرانی را می‌ کشد چون تصور می کند مطمئن‌ ترین راه برای رسیدن به اهداف نظامی‌ اش است، یا صرفاً به این دلیل که می‌ تواند همین گونه کارها را انجام دهد. رویکرد مذکور خطر نتیجه عکس به شکل غیرقابل پیش‌ بینی را به همراه دارد.

در ادامه تحلیل این رسانه آمریکایی آمده است: ساختار حکومت در ایران، ساختاری ایدئولوژیک است. یعنی شاید کل ساختار صرفا به یک فرد یا گروهی از افراد وابسته باشد، اما در اصل آن چیزی که قدرتمند هست ایدئولوژی درون ذهن افراد است که باعث می‌ شود با اینکه می‌ دانند ممکن است ترور یا شهید شوند، فرار نمی‌ کنند و می‌ جنگند.‌ برخی معتقدند ساختار ایران به شکلی است که اسرائیل هرگز نمی‌ تواند آن را به نقطه فروپاشی برساند. در شطرنج، بازیکنان احمقی هستند که فکر می‌ کنند کشتن شاه برای پیروزی کافی است. اما در مورد ایدئولوژی، هر بازیکن نقش مهمی در میدان نبرد ایفا می‌ کند.

واکنش قطر به حمله رژیم صهیونیستی به پارس جنوبی

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای، حمله رژیم اشغالگر به تأسیسات مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی ایران را به شدت محکوم کرد.

ماجد محمد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، هشدار داد که این حمله با توجه به تشدید تنش‌های نظامی جاری در منطقه، گامی خطرناک و غیرمسئولانه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، به ویژه میدان پارس جنوبی که امتداد طبیعی میدان شمال قطر است، تهدید جدی نه تنها برای امنیت انرژی جهانی، بلکه برای مردم منطقه و محیط زیست آن محسوب می‌شود.

دوحه مجدداً بر موضع خود مبنی بر لزوم اجتناب از هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی تأکید کرد و همه طرف‌ها را به خویشتن‌داری، پایبندی به قوانین بین‌المللی و تلاش برای کاهش تنش نظامی در منطقه دعوت کرد.

اشتباه ترامپ

ریک سانچز روزنامه‌ نگار و مجری تلویزیونی آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت که ترامپ گفته ما شوکه شدیم که ایران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داد؛ اما وزیر خارجه ایران به من گفت که آن‌ ها همه پایگاه‌ ها و دارایی‌ های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد.

این روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی آمریکا سپس اضافه کرد: ظاهراً یک نفر خوب گوش نمی‌داد! چطور ترامپ تا این حد ایران را اشتباه ارزیابی کرد؟

موج جدید حملات موشکی ایران به پایگاه‌های مهم و حساس امنیتی و نظامی در تل‌آویو باعث قطعی گسترده برق و بروز خسارت‌های فراوان و تلفات انسانی بالا در سرزمین های اشغالی شد.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی باعث قطعی گسترده برق و توقف فعالیت قطارهای مترو در تل آویو شده است.

بر اساس اعلام منابع رسانه ای صهیونیست، این حملات چندین منطقه مهم تل آویو را هدف قرار داده و موشک‌های ایران با عبور از سامانه پدافندی چند لایه به اهداف اصابت کرده و تخریب‌های گسترده‌ای به جا گذاشتند.

شبکه الجزیره از اصابت موشک‌های ایران به مواضع رژیم صهیونیستی در منطقه رمت‌ گان در تل‌آویو و تخریب‌ وسیع اماکن امنیتی و نظامی این رژیم بر اثر برخورد موشک‌های نسل جدید فوق سنگین با کلاهک‌های بارشی خبر داده و تصاویری از اصابت این موشک ها به مرکز و شرق تل‌آویو منتشر کردند.

بر اساس این گزارش پایگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه حولون، مرکز تل‌آویو نیز در حملات شدید موشکی، متحمل خسارات و تلفات گسترده‌ای شدند.

ناو جرالد فورد آمریکا «زمین گیر» شد

مقام های آمریکایی اعلام کردند ناو آمریکایی جرالد فورد برای تعمیراتی که دولت آمریکا آن را «موقت» خواند، در یونان لنگر می اندازد.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد فورد، در بندر خرت یونان «به صورت موقت» لنگر می اندازد.

هفته گذشته نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه‌ای، آتش‌سوزی در بزرگترین ناو جنگی آمریکا را تایید کرد، ولی در عین حال مدعی شد که این آتش‌سوزی، ربطی به جنگ با ایران و اصابت موشک های ایرانی است. آمریکا اذعان کرد که ۲ خدمه ناو در اثر این آتش سوزی دچار «جراحات غیرمرگبار» شدند.

طبق ادعای نیروی دریایی آمریکا، عملیات رزمی این ناو ۱۰۰ هزار تنی که در جریان جنگ با ایران در دریای سرخ مستقر شده، در نتیجه حملات موشکی ایران تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار نگرفته است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی، از شرایط بد خدمه و نظامیان این ناو ۱۳ میلیارد دلاری خبر داده و ضمن تشریح خسارات وارد شده به این ناو نوشت که حدود ۶۰۰ ملوان ناو، محل استراحت خود را در این حریق از دست داده و روی میزها یا کف ناو می‌خوابند و بسیاری هم امکان استفاده از بخش شستشو و خشکشویی لباس را ندارند.

حملات موشکی حزب الله علیه اسرائیل

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که حزب الله لبنان در موج موشکی جدید خود دست کم ۵۰ موشک به مناطق کرمئیل و الجلیل علیا شلیک شده است.

شبکه کان رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که حزب الله در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرز لبنان، شمال اراضی اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داده است.

حزب الله همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر دی-۹ متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

این گروه همچنین از حمله به تجمع نظامیان دشمن در شرق زندان الخیام در موج عملیات خیبر ۱ و نیز پایگاه کنترل میرون و مرکز مدیریت عملیات هوایی در همین موج خبر داد.

علاوه بر این شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: شلیک جدید موشک ها از ایران به سوی مناطق «النقب» و «بحر المیت» را شناسایی کردیم.

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به تبعات جنگ‌افروزی علیه ایران

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تشدید درگیری ها تبعات گسترده ای بر ارائه خدمات درمانی در ایران و سراسر منطقه دارد زیرا فعالیت برخی مراکز درمانی متوقف شده و خودروهای امدادی برای دسترسی به زخمی ها با مشکل رو به رو هستند. همچنین حملات علیه مراکز بهداشتی تشدید شده است.

این سازمان بین المللی تاکید کرد: تحولات منطقه بخشی از ساختار نگران کننده خشونت علیه سیستم سلامت محسوب می شود. باید زخمی ها، بیماران مبتلا به امراض مزمن، زنان باردار و افراد سالمند بتوانند به خدمات درمانی دست پیدا کنند.

سازمان جهانی بهداشت به هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی در سودان، نوار غزه، کرانه باختری و حمله به یک بیمارستان در کابل اشاره و تاکید کرد که حمله به تأسیسات نفتی موجب گسترش آلودگی های بیماری زا می شود.

لازم به ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها مراکز درمانی و غیر نظامی ایران را هدف قرار داده اند.

آمادگی پاکستان برای میانجی‌گری در راستای کاهش تنش‌های منطقه

وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد که کشورش آماده ورود به تلاش های سیاسی با هدف میانجی گری در خصوص کاهش تنش های منطقه ای است.

وی اضافه کرد، پاکستان در حال مذاکره با شرکای خود در خصوص تحولات منطقه است. این کشور همواره خواهان محافظت از تعادل در روابط خود بوده و می تواند نقش میانجی را بازی کند.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان به روابط دیرینه کشورش با طرف های ذی ربط در منطقه اشاره کرد و گفت که پاکستان آماده ارائه کمک برای کاهش تنش ها است.

بازیگر هالیوود: ترامپ تروریست و مجرم است

مورگان فریمن بازیگر مشهور آمریکایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت که ترامپ یک تروریست، نژادپرست، و انسانی دروغ‌گو و مجرم است.

وی با اشاره به اینکه «ترامپ رئیس جمهور من نیست»، اعلام کرد که کاخ سفید سازمان تروریستی است.

صدای دو انفجار مهیب در اربیل عراق به گوش رسید

منابع رسانه ای عراق اعلام کردند که صدای دو انفجار در اربیل واقع در استان کردستان عراق به گوش رسیده است.

لحظاتی پیش صدای دو انفجار مهیب در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به گوش رسید.

رسانه های عراقی از ماهیت اهدافی که در این حملات مورد اصابت موشک قرار گرفته اند، اخبار و گزارشی منتشر نکردند.

اذعان صهیونیست ها به زخمی شدن 3727 صهیونیست در حملات ایران

در حالی که سانسور نظامی شدیدی در زمینه اعلام تلفات و خسارات صهیونیست ها در نتیجه حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، بر رسانه ها محافل رسمی رژیم صهیونیستی اعمال می شود، وزارت بهداشت اسرائیل اذعان کرد که تنها طی 24 ساعت گذشته بالغ بر 192 نفر در سرزمین های اشغالی زخمی شده اند.

این وزارتخانه آمار کلی مجروحان صهیونیست از ابتدای جنگ تاکنون را حدود 3727 نفر اعلام کرده و مدعی شده که تنها 74 نفر تحت درمان هستند.

۱۰۵ عملیات نیروهای عراقی علیه مواضع دشمن

گروه مقاومت عراق با نام سرایا اولیاء الدم بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان ورود به نبرد با دشمن صهیونیستی آمریکایی طی ۱۵ روز گذشته دست کم ۱۰۵ عملیات در داخل و خارج عراق عیه مواضع آنها انجام داده است.

در بیانیه صادره از سوی این گروه تاکید شده است، این عملیات ها در راستای گرفتن انتقام خون شهدا و رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای در کنار شهدای مقاومت عراق صورت گرفته است.

سرایا اولیاء الدم از تداوم عملیات های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی خود خبر داد. بامداد امروز نیز ۲ عملیات پهپادی از سوی این گروه علیه مواضع آمریکا در عراق و کویت صورت گرفت.

سناتور آمریکایی: ترامپ را تا به این حد عصبانی ندیده بودم

لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب آمریکا با انتشار یک پست به زبان عبری اذعان کرد: ترامپ به شدت از دست کشورهای اروپایی عصبانی است. هیچ گاه در زندگی ام او را تا این حد عصبانی ندیده بودم.

وی اضافه کرد: متحدان ما می گویند ایران دارای سلاح هسته ای نگران کننده نیست، این فراتر از توهین است!

اشاره گراهام به عدم همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا در خصوص اقدام نظامی علیه تنگه هرمز است.

وی این کشورها را تهدید کرد و مدعی شد که پیامدهای چنین مخالفتی برای آنها گسترده خواهد بود.

مخالفت مردم انگلیس با تجاوز آمریکا علیه ایران

نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه یوگاو در انگلیس نشان می دهد ۷۰ درصد شرکت کنندگان در آن با ملحق شدن کشورشان به تجاوز آمریکا علیه ایران مخالف هستند.

در این گزارش آمده است، ۵۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی مذکور تصمیم ترامپ برای تجاوز نظامی علیه ایران را اشتباه می دانند و تنها ۱۸ درصد از آنها موافق این تجاوز هستند.

وزیر خارجه آلمان: خواهان توافق با ایران هستیم

یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: کشور ما به دنبال مذاکره با ایران و دستیابی به توافق است.

وی افزود: در خصوص درخواست آمریکا در قبال تنگه هرمز نیز باید بگویم که نیروهای اروپایی نیز به احتمال زیاد قادر به انجام کاری که ارتش آمریکا نتوانسته انجام دهد نخواهد بود.

وزیر خارجه آلمان با اشاره به تحولات منطقه و جنگ افروزی های آمریکا تصریح کرد: هیچ راه کار نظامی وجود ندارد. ناآرامی در ایران در راستای منافع ما و منطقه و البته منافع مردم این کشور نیست.