هشدار چین درباره به مخاطره افتادن امنیت انرژی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ژای جون فرستاده ویژه چین در امور غرب آسیا در دیدار با همتای مصری خود در قاهره اعلام کرد: تنش ها در منطقه غرب آسیا به امنیت انرژی جهان آسیب می زند.

وی با تاکید بر کاهش تنش ها و استفاده از دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات خاطرنشان کرد: افزایش تحرکات نظامی به توسعه منطقه و امنیت انرژی جهانی صدمه زده و موجب مرگ افراد بیشتری می شود.

این مقام چینی تاکید کرد که جنگ علیه ایران نباید موجب فراموشی مساله فلسطین شود.

بدرعبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر نیز با بیان اینکه افزایش تنش ها به نفع هیچ کدام از طرفین جنگ نیست، خواستار کاهش تنش ها در منطقه غرب آسیا شد.

وی گفت: جنگ علیه ایران نباید موجب به حاشیه رفتن وعده های داده شده برای بازسازی غزه شود.