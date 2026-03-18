ب️ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران درباره فعالیت بازارهای مالی در فروردین ۱۴۰۵‌ طی اطلاعیه اعلام کرد: فعالیت بازارهای گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی (طلا، نقره و کشاورزی) و اوراق سلف موازی استاندارد از روز پنجم فروردین ۱۴۰۵ طبق روال فعلی (از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰) برقرار خواهد بود.‌

بر اساس این گزارش قراردادهای اختیارمعامله نیز از روز ۸ فروردین ماه طبق ساعات فوق الذکر قابل معامله خواهند بود.‌

بورس کالا همچنین عنوان کرد که آخرین روز معاملاتی قراردادهای اختیار معامله صندوق طلای کهربا با نماد KAES04 روز ۸ فروردین خواهد بود و پس از پایان معاملات در روز مذکور مطابق مقررات وارد فرآیند تسویه نهایی خواهند شد.‌