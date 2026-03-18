آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب سهشنبه آخر سال (چهارشنبهسوری) که مصادف با ۲۶ اسفندماه بود، نیروهای آتشنشانی کرمانشاه در مجموع به ۱۰ حادثه مختلف در سطح شهر رسیدگی کردند.
وی با اشاره به مهمترین حوادث این شب افزود: در میان مأموریتهای انجام شده، دو مورد انفجار در منازل مسکونی در شهرک تکاور و خیابان شورا رخ داد که در پی آن سه نفر از شهروندان مصدوم شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این حوادث، یک مورد آتشسوزی خودرو نیز در سطح شهر گزارش شد که با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی مهار شد.
قادری تصریح کرد: سایر مأموریتهای انجام شده شامل هفت مورد حوادث جزئی بود که با حضور تیمهای عملیاتی در محل مدیریت و کنترل شد.
وی در پایان گفت: برای رسیدگی به این حوادث در مجموع ۳۴ آتشنشان در قالب ۱۲ تیم عملیاتی به نقاط مختلف شهر اعزام شدند و اقدامات لازم برای مهار حوادث و ایمنسازی محل انجام شد.
