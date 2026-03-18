ائمه جمعه و جماعت مریوان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، ائمه جمعه و جماعت شهرستان مریوان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و آنچه «جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی علیه ایران اسلامی» عنوان شده، شهادت جمعی از مسئولان و فرماندهان کشور را تسلیت گفته و بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است؛ که رژیم صهیونیستی با حمایت برخی قدرت‌ها و با هدف دست‌یابی به منابع و تضعیف #ایران_اسلامی، دست به اقدامات خصمانه و حملات مختلف زده است.

در این بیانیه با اشاره به شهادت برخی فرماندهان و مسئولان کشور، از جمله دبیر شهید امنیت ملی و سردار بسیج مستضعفین، این اقدامات را محکوم کرده و آن را تلاشی برای ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی دانسته‌اند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کرده و از آزمون‌های مختلف با سربلندی عبور کرده است و اجازه هیچ‌گونه تعرض و سلطه بر خاک کشور را نخواهد داد.

ائمه جمعه و جماعت شهرستان مریوان در پایان با تسلیت این شهادت‌ها به رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده‌های شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.