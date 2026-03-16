آتش چهارشنبه سوری برای دشمن؛ هشدار جدی دادستان های خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهارشنبه آخر یا همان چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۴ با سال های گذشته متفاوت است. ما روزهایی را به سر می بریم که در یک جنگ وجودی با دشمن آمریکایی- صهیونیستی هستیم.

دشمن در یک جنگ تحمیلی جان های عزیزی را از ما می گیرد و نیروهای مسلح ما شجاعانه آتش موشک را بر سر دشمن می ریزد.

هر عقل سلیمی بر این نکته تأکید می کند که در چنین شرایطی چهارشنبه سوری و آتش بازی و ترقه بازی که هر ساله هم نسبت به آن به واسطه آسیب های متعدد هشدار داده می شده است، در سال جاری تأکید بسیاری بر حذر کردن از این برنامه ها می شود.

تمرکز نیروهای امنیتی و کادر درمان را برهم نزنیم

باید در نظر داشته باشیم که در شرایط جنگی، ثانیه‌ها حیاتی هستند. صدای انفجار ترقه‌های بزرگ، شباهت زیادی به شلیک پدافند یا برخورد موشک دارد. این صداها نه تنها باعث رعب و وحشت عمومی می‌شود، بلکه تمرکز نیروهای مدافع امنیت را در شناسایی تهدیدات واقعی برهم می‌زند.

همچنین آلودگی صوتی و انفجارهای پراکنده در سطح شهر، «پوشش ایده‌آلی» برای فعالیت‌های نفوذ، خرابکاری یا ایجاد ناامنی فراهم می‌کند. تشخیص یک اقدام تروریستی یا تخریبی واقعی در میان هزاران صدای انفجار ترقه، برای نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار دشوارتر خواهد بود و امنیت کل جامعه را به خطر می‌اندازد.

و از طرف دیگر بیمارستان‌ها، اورژانس و آتش‌نشانی در زمان جنگ در آماده‌باش کامل برای حوادث احتمالی هستند. اشغال کردن تخت‌های بیمارستانی یا توانِ عملیاتی آتش‌نشانی برای مصدومان «ترقه‌بازی»، در حقیقت کاهش توانِ امدادی شهر در برابر خطرات بزرگتر است.

ممنوعیت ترقه‌بازی در چهارشنبه‌سوری

در همین راستا احمد قاسمی، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با تأکید بر شرایط ویژه جنگی حاکم بر کشور، اعلام کرد: هرگونه ترقه‌بازی و روشن کردن آتش در چهارشنبه‌سوری امسال ممنوع است.

وی هشدار داد: هر اقدامی که به بهانه چهارشنبه آخر سال موجب تحمیل خسارت و گرفتاری در شرایط جنگی، اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، در راستای اهداف دشمن تلقی شده و با قاطعیت و با لحاظ شرایط جنگی برخورد خواهد شد.

قاسمی از تعیین شعب ویژه در دادسراها خبر داد و از کلیه خانواده‌ها خواست تا مراقب فرزندان خود باشند تا در دام مخلان نظم نیفتند.

این موضع تنها از زبان دادستان مرکز استان خراسان جنوبی مطرح نشد، بلکه دادستان نهبندان، دادستان طبس و دادستان بسیاری از شهرهای دیگر نسبت به این موضوع هشدار داده اند و از شهروندان خواسته اند که از ترقه بازی در چهارشنبه سوری پرهیز کنند.

دادستان نهبندان هم در گفتگو با رسانه ها هشدار داد، با توجه به شرایط فعلی و حساس کشور با افرادی که در ایام تعطیلات پیش رو و نیز به طور ویژه در چهارشنبه سوری با اقدامات و تحرکات خطرناک موجبات برهم خوردن امنیت و آسایش عمومی را فراهم کنند، به شدت برخورد قاطع قضایی خواهد شد و افراد دستگیر شده تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت بسر خواهند برد.

حجت الاسلام کاظمی این مقام قضایی از خانواده‌های محترم درخواست کرد تا بر فرزندان خود و رفت و آمدشان در این ایام نظارت بیشتری داشته باشند و آنها را با آسیب‌ها و خطرات ساخت و استفاده از مواد محترقه آگاه کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم.

احسان خسروی دادستان عمومی و انقلاب طبس نیز با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی ، نسبت به هرگونه اقدام خلاف قانون در ایام پایانی سال و مراسم چهارشنبه‌سوری هشدار داد.

نسبت به حفظ آرامش عمومی همت داشته باشیم

وی اظهارکرد: با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و هموطنان عزیز در پی حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی که موجب تأثر و توجه مردم ولایی و شهیدپرور ایران اسلامی شده است، ضرورت دارد همه شهروندان بیش از گذشته نسبت به حفظ آرامش و امنیت عمومی اهتمام داشته باشند.

دادستان طبس هم در گفتگو با رسانه ها افزود: بر اساس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، نگهداری، توزیع و استفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

وی تأکیدکرد: همچنین هرگونه تجمع و اقدام اشخاص در شرایط فعلی، خلاف اخلاق و نظم عمومی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه باشد.

دادستان عمومی و انقلاب طبس خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی که اقدام به فروش یا توزیع مواد محترقه و منفجره کنند، قطعا علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، پلمب خواهند شد و خودرو و موتورسیکلت های دخیل نیز توقیف و مرتکبان این اقدامات نیز تا پایان رسیدگی قضایی بازداشت و در زندان نگهداری خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس نیز با قدردانی از حضور حماسی مردم شریف حوزه قضایی در تجمعات شبانه و روز قدس گفت: از تمامی خانواده‌ها انتظار داریم با توجیه کامل فرزندان خود و نظارت بر اعمال و رفتارشان در این ایام، مبنی بر عدم حضور در اماکن پرخطر، مانع ایشان برای استفاده از هرگونه اجسام و وسایل محترقه که موجب بروز هرگونه صدای ناهنجار و خدشه به آرامش جامعه است، باشند.

به واقع چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴، مراسم چهارشنبه سوری را باید به مدافعان وطن و قهرمانان نیروی هوایی و رزمندگان پای لانچرها بسپاریم تا آتش را بر سر دشمن خصم فرود آورند.

ما مردم نیز همچنان سنگرهای خود یعنی خیابان ها و میدان های شهرمان را خلوت نمی کنیم تا به واسطه پایداری و استقامت نیروهای مسلح و ما مردم، پیروزی و امنیت پایدار و عقب نشینی دشمن حاصل شده و در سال های آتی با دل خوش آیین های زیبای ملی خود را جشن بگیریم.