نوری قزلجه: آرامش کامل در بازار مواد غذایی برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه امنیت غذایی کشور به ریاست غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر و مدیران و روسای سازمانها و شرکتهای تابعه به صورت حضوری و رؤسای جهاد کشاورزی سازمانهای استانی به صورت برخط برگزار شد.
وزیر جهاد کشاورزی، در این جلسه ضمن بررسی وضعیت امنیت غذایی کشور با اشاره به حملات صورتگرفته به برخی زیرساختها تأکید کرد: با وجود فشارها و آسیبها، هیچ خللی در تأمین مواد غذایی کشور ایجاد نشده و زنجیره تولید و توزیع با قدرت به کار خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به خسارات وارد شده در جریان حملات اخیر به برخی نقاط مرتبط با حوزه کشاورزی گفت: زیرساختهای امنیت غذایی کشور از استحکام کافی برخوردار است و این حملات نتوانسته خللی در روند تأمین مواد غذایی کشور ایجاد کند.
نوری قزلجه تاکید کرد: ضرورت دارد برآورد از خسارات وارد شده به تأسیسات و ساختمانهای بخش کشاورزی جمعبندی شود تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم برای جبران آن صورت گیرد.
وی با قدردانی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، مدیران استانی، کشاورزان، دامداران، عشایر و فعالان زنجیره تولید و توزیع افزود: در نزدیک به ۳ هفته شرایط جنگی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی به وجود نیامده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت ذخایر و نهادههای دامی اظهار کرد: هماکنون بیش از ۶ میلیون تن نهاده در داخل کشور موجود است و روند تأمین و حمل این نهادهها حتی از دورههای عادی نیز بهتر گزارش شده است.
وی بر ضرورت تداوم تولید، حمایت از تولیدکنندگان و نظارت دقیق بر بازار بهویژه در روزهای پایانی سال تأکید کرد و گفت: توزیع مناسب کالاها و کنترل قیمتها باید با دقت انجام شود تا آرامش بازار حفظ شود.
نوری قزلجه از مدیران استانی خواست با حضور در میان مردم، واحدهای تولیدی و رسانهها، درباره وضعیت تأمین کالاها اطلاعرسانی دقیق انجام دهند و از انتشار گزارشهای نادرست که میتواند موجب نگرانی عمومی شود جلوگیری کنند.
وی از برنامهریزی برای حمایت از کارکنان این وزارتخانه خبر داد و افزود: پرداختهایی برای قدردانی از تلاشهای همکاران در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مهم بخش کشاورزی در پایداری اقتصاد و امنیت کشور گفت: تولیدکنندگان و فعالان این حوزه در کنار سایر بخشها نقش مهمی در حفظ ثبات کشور ایفا کردهاند و با تداوم تلاشها، روند تولید و تأمین مواد غذایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
