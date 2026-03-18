غریب مدیر جهادکشاورزی شاهرود شد؛ پایان خدمت آقابیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، محمد حسن غریب به عنوان سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود معرفی و از زحمات حمید آقابیکی در دوره مسئولیت تقدیر به عمل آمد.

سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود، در مراسم معارفه خود بیان کرد: با توجه به وسعت منطقه و سطح زیر کشت گسترده این شهرستان، امیدواریم بتوانیم از فرصت‌های موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کرده و به اهداف تعیین‌شده در بخش کشاورزی دست یابیم.

وی همچنین بر تنظیم بازار و نظارت بر چرخه عرضه اقلام اساسی به عنوان یکی از اولویت های جهاد کشاورزی شاهرود یاد کرد.

در پایان این مراسم، از حمید آقابیکی، به پاس زحمات و خدمات ارزشمندی که در دوره مسئولیت خود در مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود ارائه دادند، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.