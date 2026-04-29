به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، کارگاه‌های آموزشی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در استان‌های گیلان، لرستان و اردبیل آغاز شدند.

اولین کارگاه‌ آموزشی سال جدید با نگاهی به اصول و قواعد تئاتر خیابانی با یادی از شهید ابراهیمی دلال‌خوش و تدریس بهمن صادق‌حسنی از پنجم تا نهم اردیبهشت در گیلان برگزار شد.

کارگاه تولید تئاتر خیابانی با یادی از شهید حجت‌الله یخچالی دیگر کارگاهی بود که با حضور پژمان شاهوردی از هفتم تا دهم اردیبهشت در شهر بروجرد کار خود را آغاز کرد.

در دور دوم این کارگاه، تولید اثر نمایشی با موضوع شهادت دانش‌آموزان دبستان شجره طیبه میناب توسط هنرجویان انجام شده است.

همچنین دیگر کارگاه‌ آموزشی این دوره از جشنواره در استان اردبیل با یادی از شهید داور یسری و تدریس غریب منوچهری از دهم تا پانزدهم اردیبهشت میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.