سامانه جامع طراحان در دسترس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه که مدتی به دلیل بازنگری زیرساخت فنی خارج از دسترس بود، در نشانی https://tarrahan.farhang.gov.ir فعال است.
دریافت نشان شیما برای آثار، برخورداری از الزامات لازم برای ثبت برند، دریافت مجوز مؤسسات، عضویت در صندوق اعتباری هنر و استفاده از خدمات حمایتی این صندوق نظیر بیمه و تسهیلات و نیز امکان شرکت در نمایشگاهها و جشنوارههای مد و لباس از مزایای ثبتنام در این سامانه است.
بنابراین گزارش، با راهاندازی مجدد این سامانه، طراحان میتوانند از ظرفیتهای قانونی و حمایتی پیشبینیشده بهرهمند شوند و مسیر فعالیت حرفهای خود را با سهولت بیشتری دنبال کنند.
کاربران سامانه جامع طراحان میتوانند سوالات احتمالی خود را به نشانی @farhangemod در پیامرسان بله، ارسال نموده و پاسخ مدنظر را دریافت نمایند. همچنین دسترسی به این سامانه از طریق موتورهای جستجوگر داخلی مانند ذرهبین، امکانپذیر است.
نظر شما