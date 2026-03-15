۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

خیز دوباره دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که بار دیگر در روزهای آینده برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ رأی‌گیری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که بار دیگر برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در آغاز یا گسترش درگیری ها اقدام خواهد کرد.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: برخی نمایندگان دموکرات که قبلا با طرح محدود کردن اختیارات ترامپ برای اقدام یا گسترش جنگ بدون مجوز کنگره مخالفت کرده بودند، اکنون ممکن است از آن حمایت کنند.

بر اساس اعلام این مقام آمریکایی، تعدادی از دموکرات‌ ها موضع خود را تغییر داده‌ اند و احتمال دارد در رأی‌ گیری جدید از این طرح حمایت کنند.

این طرح در روزهای آتی مجددا مورد رأی‌گیریقرار خواهد گرفت.

