به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در واکنش به حمله صبح امروز چهارشنبه دشمن آمریکایی- صهیونیستی به مناطق مسکونی دورود، با ابراز تأسف عمیق از وقوع این فاجعه، گفت: متأسفانه یک جنایت رخ داد و همه ما شاهدیم که منازل مسکونی مورد هدف قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به شهادت شهروندان دورودی، ضمن تسلیت به مردم این شهرستان افزود که در این حملات، مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان، متأسفانه مجروح شده یا جان خود را از دست داده‌اند و این موضوع جای تأسف دارد.

اعزام مصدومان به بیمارستان

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین به مجروحان و مصدومینی که در این حمله آسیب دیده‌اند اشاره کرد و گفت: این افراد به بیمارستان هفت تیر اعزام شدند.

وی تأکید کرد که منازلی در کنار ساختمان‌های تخریب شده و آسیب‌دیده نیز خسارت دیده‌اند و با بنیاد مسکن صحبت شده است تا فردا برای تعیین خسارت به این مناطق مراجعه کنند.

دعوت به همبستگی ملت

لک علی‌آبادی در ادامه، از مردم خواست تا مراقب یکدیگر باشند و بر همبستگی و اتحاد ملت تأکید کرد و گفت: امروز همه باید در کنار هم باشیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین به جنایات رژیم اشغالگر قدس و آمریکا اشاره کرد و افزود: متأسفانه این رژیم از کودک‌کشی و آدم‌خواری دست برنمی‌دارد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم با همت و عزم راسخ، بتوانند این جنایتکاران را سر جای خود بنشانند.

بنابراین گزارش، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.

در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود به‌عنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیده‌ و ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند.

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد که در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی–صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایه‌های گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.