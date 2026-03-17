تنش در تنگه هرمز تهدید جدید برای ساخت دیتا سنترها و مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فقط روی بازار نفت تاثیر نگذاشته، بلکه ممکن است هزینه برق و زیرساخت‌های اینترنت و هوش مصنوعی را هم بالا ببرد.

‌با شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و تهدید مسیرهای مهم انتقال نفت و گاز مانند تنگه هرمز، قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزایش یافته است. در مقاطعی قیمت نفت نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده و نگرانی درباره کمبود انرژی بیشتر شده است.

اکنون مشکل اینجاست که دیتاسنترهای بزرگ، مخصوصاً مراکزداده مربوط به هوش مصنوعی برق زیادی مصرف می کنند.

این درحالی است که در بسیاری از کشورها برق ازطریق نیروگاه هایی که گاز طبیعی مصرف می کنند، تامین می شود و درصورت افزایش قیمت گاز بالطبع هزینه برق این مراکز هم افزایش پیدا می‌کند.

در همین راستا این زنجیره تاثیری احتمالی بر صنعتی فناوری دارد. به گفته تحلیلگران این افزایش هزینه ممکن است قیمت برق برای شرکت‌های فناوری را بالا ببرد، فشار عمومی درباره مصرف انرژی دیتاسنترها را بیشتر کند و حتی سرعت ساخت دیتاسنترهای جدید را کندتر کند.

از سوی دیگر این امر نگرانی هایی درباره آینده زیرساخت دیجیتال ایجاد می کند. از آنجا که شرکت های بزرگی مانند شرکت های توسعه دهنده هوش مصنوعی و خدمات رایانش ابری در حال ساخت دیتاسنترهای بسیار عظیم هستند، افزایش قیمت انرژی ممکن است به یک چالش اقتصادی و سیاستی فزاینده تبدیل شود چون مصرف بالای الکتریسیته این مراکز پیش از این نیز موضوع بحث های زیادی بوده است.