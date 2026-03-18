داداشی: سامانه بارشی تا هفته آینده در خراسان شمالی فعال خواهند بود

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جوی ناپایدار طی چهارشنبه در خراسان شمالی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بارش ها به صورت پراکنده تا بعدازظهر در پارهای از نقاط به ویژه نیمه شمالی ادامه خواهد داشت و بعد آن به تدریج کاهش ابر و برای پنجشنبه آسمان در اکثر ساعات قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از اواخر وقت جمعه تا شنبه صبح نوار شرقی احتمال بارشهای پراکنده و روز یکشنبه با تقویت شاخصهای همرفتی و افزایش رطوبت در اکثر نقاط احتمال بارشهای رگباری دور از انتظار نخواهد بود.
