داداشی: سامانه بارشی تا هفته آینده در خراسان شمالی فعال خواهند بود

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جوی ناپایدار طی چهارشنبه در خراسان شمالی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بارش ها به صورت پراکنده تا بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط به ویژه نیمه شمالی ادامه خواهد داشت و بعد آن به تدریج کاهش ابر و برای پنج‌شنبه آسمان در اکثر ساعات قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از اواخر وقت جمعه تا شنبه صبح نوار شرقی احتمال بارش‌های پراکنده و روز یک‌شنبه با تقویت شاخص‌های همرفتی و افزایش رطوبت در اکثر نقاط احتمال بارش‌های رگباری دور از انتظار نخواهد بود.